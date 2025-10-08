Рейтинг@Mail.ru
РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской
17:02 08.10.2025
РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской
РЖД запустили новые вагоны СВ с полками длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, феном, утюгом и гладильной доской, сообщила РИА Новости, 08.10.2025
2025
РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РЖД запустили новые вагоны СВ с полками длиной 2 метра, большими полками над ними для ручной клади, душевой кабиной, феном, утюгом и гладильной доской, сообщила компания.
"Модернизированные вагоны СВ с горизонтальным расположением мест, которые мы показали в августе на "PRO//Движении. ЭКСПО", уже начали курсировать на сети РЖД. Сейчас увидеть их можно в некоторых составах поездов №19/20 "Тихий Дон" Ростов-на-ДонуМосква и №11/12 Анапа – Москва. В ближайшее время такие вагоны появятся уже во всех составах этих поездов", - говорится в сообщении РЖД.

В вагоне – восемь купе. В каждом есть возможность настройки освещения, вместительные закрытые полки для ручной клади, специальные места для верхней одежды, мультимедийные экраны с опцией выбора контента, индивидуальные светильники, розетки и USB-разъемы, кнопка вызова проводника и другие удобства.
"Длина спальных мест увеличена до 2 метров (+16 см к стандартной). Для комфорта пассажиров предусмотрена душевая в отдельном помещении, где можно воспользоваться еще и феном, гладильной доской и утюгом", - уточняют РЖД.
Компания обещает в дальнейшем поставить такие вагоны в поезда между Москвой и Новороссийском, Саранском, Воронежем, Тамбовом, Белгородом и Санкт-Петербургом.
