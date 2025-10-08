РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской

«

"Модернизированные вагоны СВ с горизонтальным расположением мест, которые мы показали в августе на "PRO//Движении. ЭКСПО", уже начали курсировать на сети РЖД. Сейчас увидеть их можно в некоторых составах поездов №19/20 "Тихий Дон" Ростов-на-Дону – Москва и №11/12 Анапа – Москва. В ближайшее время такие вагоны появятся уже во всех составах этих поездов", - говорится в сообщении РЖД.