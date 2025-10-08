Рейтинг@Mail.ru
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора - РИА Новости, 08.10.2025
21:09 08.10.2025
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора - РИА Новости, 08.10.2025
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора
Суд на Украине конфисковал активы стоимостью более 95 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов), якобы принадлежащие российскому сенатору
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора

Суд на Украине конфисковал активы якобы сенатора от Костромской области

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд на Украине конфисковал активы стоимостью более 95 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов), якобы принадлежащие российскому сенатору, сообщили в среду в офисе украинского генпрокурора.
"Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск к действующему сенатору Совета Федерации РФ от Костромской области. В собственность государства взысканы активы на более чем 95 миллионов гривен - право требования по контрактам, принадлежавшее подконтрольной сенатору компании-нерезиденту к украинскому предприятию "Мотордеталь-Конотоп", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Имя сенатора в ведомстве не называют.
