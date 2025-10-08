https://ria.ru/20251008/ukraina-2047152197.html
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора - РИА Новости, 08.10.2025
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора
Суд на Украине конфисковал активы стоимостью более 95 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов), якобы принадлежащие российскому сенатору, сообщили в среду в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T21:09:00+03:00
2025-10-08T21:09:00+03:00
2025-10-08T21:09:00+03:00
в мире
украина
россия
костромская область
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_01c8a3fc2222bafc4df9065de4802524.jpg
https://ria.ru/20251001/es-2045707262.html
украина
россия
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155835/52/1558355254_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_fbd9c9f9ce91eebbf6c9d857bfa32fc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, костромская область, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Костромская область, Совет Федерации РФ
На Украине конфисковали активы якобы российского сенатора
Суд на Украине конфисковал активы якобы сенатора от Костромской области