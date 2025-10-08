Рейтинг@Mail.ru
Украина не продержится ни дня без внешнего финансирования, заявил Азаров - РИА Новости, 08.10.2025
16:12 08.10.2025
Украина не продержится ни дня без внешнего финансирования, заявил Азаров
украина, киев, николай азаров (политик), мвф
Украина, Киев, Николай Азаров (политик), МВФ
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экономика Украины не сможет продержаться ни дня без внешнего финансирования, заявил бывший украинский премьер, сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров.
"Без них (внешнего финансирования - ред.), сама (Украина не в состоянии продержаться) ни дня, это совершенно очевидно. Если три четверти дефицит бюджета, что это значит? Ни одного дня она не продержится... Она (Украина - ред.) зависит от внешних вливаний, и на Западе это понимают", - сказал Азаров.
При этом, отметил он, при другом подходе украинская экономика покажет эффективность несмотря на трудности. Политик отметил, что способствовать восстановлению национальной экономики могут аграрная и промышленная сферы. "Аграрный комплекс очень сильный благодаря системой работе с этим комплексом, промышленный комплекс тоже очень сильный", - добавил он.
В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета страны на 2026 год составит 16 миллиардов евро. Со своей стороны, глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что Украина пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере 10 миллиардов долларов. При этом Киев продолжает рассчитывать на помощь зарубежных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Банкноты номиналом 5 и 20 евро - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эксперт рассказал, к чему приведет финансирование Украины из активов России
