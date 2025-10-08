"Идей нет": в Европе признали неудобную правду об Украине

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер Дании Метте Фредериксен признала, что без конфискации российских активов у ЕС больше нет идей, как решать проблему с финансированием Украины.
"Какова альтернатива? ... Мы должны найти решение проблемы финансирования, и если не это (конфискация активов РФ - ред.), то я не слышала о каких-то (других) идеях", - заявила Фредериксен в интервью газете Financial Times.
Ранее в статье для Financial Times канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц отметил, что эти деньги должны использоваться исключительно для обороны Украины, а не для общих бюджетных целей. Газета отмечает, что Франция потребовала, чтобы оружие, которое покупает Киев, было европейским. По данным Financial Times, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть кредита должна быть использована для "закупок в Европе и с Европой". Глава евродипломатии Кая Каллас заявила 1 октября, что в Евросоюзе нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России
