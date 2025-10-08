Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 08.10.2025 (обновлено: 10:31 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/udary-2046993381.html
ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях
ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях - РИА Новости, 08.10.2025
ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях
Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:52:00+03:00
2025-10-08T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область
черниговская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_162:366:3072:2003_1920x0_80_0_0_6122243b732133634fb966b32d95c784.jpg
https://ria.ru/20251008/svo-2046805938.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
черниговская область
кривой рог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_111004679ff5b508ac1067784a884a66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепропетровская область, черниговская область, кривой рог, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Черниговская область, Кривой Рог, F-16

ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 22:55, 23:45, 23:46, 23:50, 23:55 — время массированных атак. Каждое время удара — это серия взрывов. В Радушном — прилет по железнодорожной развязке и предприятиям. Сильная детонация и пожар на заводе "Стройдеталь". В Долгинцево — удар по аэродрому, используемому ВСУ, взрыв в южной части", — сказал он.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
"Есть всего несколько секунд". Кто охотится на летящие в Россию дроны ВСУ
08:00
По данным Лебедева, там находились подземные резервуары с топливом. Также сообщают о взрывах в направлении "военного городка" на юго-восточной окраине города.
Помимо этого, российские военные поразили:
  • железнодорожную станцию в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в Степановке в Сумской области;
  • тренировочный лагерь, где шла подготовка к штурмовым действиям с использованием дронов, в Черниговской области;
  • район завода "Победит", где изготавливают системы контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет и дронов;
  • военный аэродром в Прилукском районе Черниговской области. На объекте находится авиаремонтное предприятие, где проходят обслуживание истребители F-16.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДнепропетровская областьЧерниговская областьКривой РогF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала