ВС России поразили военные объекты в нескольких украинских областях

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 22:55, 23:45, 23:46, 23:50, 23:55 — время массированных атак. Каждое время удара — это серия взрывов. В Радушном — прилет по железнодорожной развязке и предприятиям. Сильная детонация и пожар на заводе "Стройдеталь". В Долгинцево — удар по аэродрому, используемому ВСУ, взрыв в южной части", — сказал он.
По данным Лебедева, там находились подземные резервуары с топливом. Также сообщают о взрывах в направлении "военного городка" на юго-восточной окраине города.
Помимо этого, российские военные поразили:
- железнодорожную станцию в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в Степановке в Сумской области;
- тренировочный лагерь, где шла подготовка к штурмовым действиям с использованием дронов, в Черниговской области;
- район завода "Победит", где изготавливают системы контроля и наведения для украинских дальнобойных ракет и дронов;
- военный аэродром в Прилукском районе Черниговской области. На объекте находится авиаремонтное предприятие, где проходят обслуживание истребители F-16.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
