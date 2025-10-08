https://ria.ru/20251008/ubiystvo-2047048768.html

В Петербурге застрелили архитектора Супоницкого

В Петербурге застрелили архитектора Супоницкого - РИА Новости, 08.10.2025

В Петербурге застрелили архитектора Супоницкого

В Петербурге мужчина застрелил соседа, провожавшего дочь в школу, погибшим оказался архитектор Александр Супоницкий, сообщил источник РИА Новости в силовых... РИА Новости, 08.10.2025

2025-10-08T13:26:00+03:00

2025-10-08T13:26:00+03:00

2025-10-08T13:42:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047044517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02d45d242aa8860776e006bac7909034.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина застрелил соседа, провожавшего дочь в школу, погибшим оказался архитектор Александр Супоницкий, сообщил источник РИА Новости в силовых органах. "Восьмого октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. <...> Потерпевший утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил 49-летнего соседа. Последний из карабина произвел выстрел в мужчину", — заявил пресс-центр СК России в мессенджере MAX.Уточняется, что после преступления злоумышленник спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, занимающейся проектированием различных объектов городской среды. В числе ее проектов — вестибюль станции метро "Горьковская" и многофункциональный музейный центр в Петербурге, а также Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону.

https://ria.ru/20251007/moskva-2046773314.html

санкт-петербург

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей по делу об убийстве архитектора Супоницкого в Санкт-Петербурге В Петербурге 49-летний мужчина застрелил у лифта из карабина 73-летнего соседа, провожавшего дочь в школу, а потом спустился в свою квартиру этажом ниже и совершил суицид, сообщили в СК. Тела обоих нашли сегодня в доме на Кременчугской улице, возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным источника РИА Новости, при нападении погиб архитектор Супоницкий. 2025-10-08T13:26 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, россия