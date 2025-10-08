https://ria.ru/20251008/ubiystvo-2047048768.html
В Петербурге застрелили архитектора Супоницкого
2025-10-08T13:26:00+03:00
2025-10-08T13:26:00+03:00
2025-10-08T13:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
ростов-на-дону
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047044517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02d45d242aa8860776e006bac7909034.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. В Петербурге мужчина застрелил соседа, провожавшего дочь в школу, погибшим оказался архитектор Александр Супоницкий, сообщил источник РИА Новости в силовых органах. "Восьмого октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. <...> Потерпевший утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил 49-летнего соседа. Последний из карабина произвел выстрел в мужчину", — заявил пресс-центр СК России в мессенджере MAX.Уточняется, что после преступления злоумышленник спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, занимающейся проектированием различных объектов городской среды. В числе ее проектов — вестибюль станции метро "Горьковская" и многофункциональный музейный центр в Петербурге, а также Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону.
https://ria.ru/20251007/moskva-2046773314.html
санкт-петербург
ростов-на-дону
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047044517_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10e7db8ab765f2da0ef6b9b6c5e06927.jpg
Работа следователей по делу об убийстве архитектора Супоницкого в Санкт-Петербурге
В Петербурге 49-летний мужчина застрелил у лифта из карабина 73-летнего соседа, провожавшего дочь в школу, а потом спустился в свою квартиру этажом ниже и совершил суицид, сообщили в СК. Тела обоих нашли сегодня в доме на Кременчугской улице, возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным источника РИА Новости, при нападении погиб архитектор Супоницкий.
2025-10-08T13:26
true
PT0M21S
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Ростов-на-Дону, Россия