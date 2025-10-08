https://ria.ru/20251008/turisty-2046963282.html
Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду
Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду - РИА Новости, 08.10.2025
Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду
Застрявшим в Анталье из-за задержек рейсов российским туристам предлагают вылететь в среду после полудня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
