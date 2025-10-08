Рейтинг@Mail.ru
01:01 08.10.2025 (обновлено: 12:05 08.10.2025)
Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду
анталья (провинция), москва, санкт-петербург, turkish airlines
Анталья (провинция), Москва, Санкт-Петербург, Turkish Airlines
АНТАЛЬЯ (Турция), 8 окт - РИА Новости. Застрявшим в Анталье из-за задержек рейсов российским туристам предлагают вылететь в среду после полудня, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее, как сообщало РИА Новости, стало известно о сотнях туристов, застрявших в аэропорту Антальи из-за задержек рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Россиянам, как передавало агентство, предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно. В настоящее время россияне ждут свои чемоданы.
Россиянам сейчас предлагаются билеты для вылета в Россию на рейсы с полудня и до вечера среды, передает корреспондент агентства.
В авиакомпании Turkish Airlines РИА Новости сообщали, что задержки рейсов связаны с "операционными изменениями", на некоторых маршрутах запланированы замещающие рейсы.
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции
Российским туристам оказывают необходимую помощь после ДТП в Турции
Анталья (провинция)МоскваСанкт-ПетербургTurkish Airlines
 
 
Заголовок открываемого материала