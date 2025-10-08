https://ria.ru/20251008/svo-2047025494.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Российская группировка войск "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила свыше 385 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ в среду. РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
