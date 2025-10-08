Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы почти до середины декабря продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Денису Поповичу и Никите Иванковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 12 декабря", - огласила решение судья Елена Каракешишева.

Следователь во время заседания заявил, что по делу необходимо провести ряд следственных действий, включая допросы обвиняемых и очевидцев, дождаться результатов ранее назначенных экспертиз. Кроме того, само расследование представляет особую сложность, работа по делу проходит в разных регионах РФ

Попович, Иванкович и их защита просили отклонить ходатайство, указывая на незаконность уголовного преследования. Один из адвокатов подчеркнул, что молодые люди не обладают какими-либо конспиративными навыками, "их навыки – это молитвы и псалмы".

Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы гражданин Украины Денис Попович, и клирик из Москвы Никита Иванкович. Как сообщала в конце февраля ФСБ , фигурантов задержали и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.

Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.