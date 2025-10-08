https://ria.ru/20251008/sud-2047072110.html
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 08.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона
Мещанский суд Москвы почти до середины декабря продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:10:00+03:00
2025-10-08T15:10:00+03:00
2025-10-08T15:10:00+03:00
происшествия
москва
россия
крымское (луганская область)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046885068.html
https://ria.ru/20251001/glava-2045597139.html
москва
россия
крымское (луганская область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, крымское (луганская область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь
Происшествия, Москва, Россия, Крымское (Луганская область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона
Фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона продлили арест
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы почти до середины декабря продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Денису Поповичу и Никите Иванковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 12 декабря", - огласила решение судья Елена Каракешишева.
Следователь во время заседания заявил, что по делу необходимо провести ряд следственных действий, включая допросы обвиняемых и очевидцев, дождаться результатов ранее назначенных экспертиз. Кроме того, само расследование представляет особую сложность, работа по делу проходит в разных регионах РФ
.
Попович, Иванкович и их защита просили отклонить ходатайство, указывая на незаконность уголовного преследования. Один из адвокатов подчеркнул, что молодые люди не обладают какими-либо конспиративными навыками, "их навыки – это молитвы и псалмы".
Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы
гражданин Украины
Денис Попович, и клирик из Москвы
Никита Иванкович. Как сообщала в конце февраля ФСБ
, фигурантов задержали и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.
Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре
в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу "были собраны с нарушениями". По словам обвиняемых, Тихон является для них духовным отцом и моральным авторитетом, о причинении ему вреда они не могли и помыслить.