Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона - РИА Новости, 08.10.2025
15:10 08.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела о попытке покушения на митрополита Тихона
Мещанский суд Москвы почти до середины декабря продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского... РИА Новости, 08.10.2025
происшествия, москва, россия, крымское (луганская область), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь
Происшествия, Москва, Россия, Крымское (Луганская область), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы почти до середины декабря продлил срок ареста фигурантам уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Денису Поповичу и Никите Иванковичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 2 месяца, до 12 декабря", - огласила решение судья Елена Каракешишева.
Следователь во время заседания заявил, что по делу необходимо провести ряд следственных действий, включая допросы обвиняемых и очевидцев, дождаться результатов ранее назначенных экспертиз. Кроме того, само расследование представляет особую сложность, работа по делу проходит в разных регионах РФ.
Попович, Иванкович и их защита просили отклонить ходатайство, указывая на незаконность уголовного преследования. Один из адвокатов подчеркнул, что молодые люди не обладают какими-либо конспиративными навыками, "их навыки – это молитвы и псалмы".
Убийство митрополита Тихона, как считает следствие, готовили его помощник, уроженец города Черновцы гражданин Украины Денис Попович, и клирик из Москвы Никита Иванкович. Как сообщала в конце февраля ФСБ, фигурантов задержали и изъяли у них самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.
Попович на видео ФСБ России признался, что они должны были установить взрывчатку в Сретенском монастыре в Москве, в жилом помещении митрополита. Задержанный рассказал также, что за несогласие совершить преступление украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
Позднее в ходе одного из заседаний оба фигуранта заявили, что вину не признают. Их защита, в свою очередь, сообщала суду, что доказательства по делу "были собраны с нарушениями". По словам обвиняемых, Тихон является для них духовным отцом и моральным авторитетом, о причинении ему вреда они не могли и помыслить.
