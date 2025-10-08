https://ria.ru/20251008/sud-2047061670.html
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге
2025-10-08T14:19:00+03:00
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителям Санкт-Петербурга Александру Боковому и Максиму Малкину, получившим до 19 колонии за вооруженные нападения на салоны сотовой связи, сообщили РИА Новости в суде.
По информации прокуратуры, с 2014 по 2020 год подсудимые, используя огнестрельное оружие и средства маскировки, совершили разбойные нападения на городские салоны связи, откуда похищали деньги и мобильные телефоны. Одно из таких нападений было совершено Малкиным в Москве
. Ущерб составил более 9 миллионов рублей.
Суд признал их виновными по статьям "разбой, совершенный в составе организованной группы, с применением оружия или угрозой его применения в крупном и особо крупном размерах", а также "руководство и участие в банде". Боковой получил 19 лет лишения свободы, Малкин - 13. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.
Обвиняемые обжаловали приговор, настаивая на его изменении или отмене и направлении дела на пересмотр.
"Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, не нашла оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставила приговор в отношении Бокового и Малкина без изменения", - сказали в суде.