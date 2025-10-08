Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sud-2047061670.html
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге - РИА Новости, 08.10.2025
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге
Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителям Санкт-Петербурга Александру Боковому и Максиму Малкину, получившим до 19 колонии за... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T14:19:00+03:00
2025-10-08T14:19:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251003/omsk-2046179790.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, москва
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва
Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге

Двух жителей Петербурга признали виновными в нападениях на салоны связи

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителям Санкт-Петербурга Александру Боковому и Максиму Малкину, получившим до 19 колонии за вооруженные нападения на салоны сотовой связи, сообщили РИА Новости в суде.
По информации прокуратуры, с 2014 по 2020 год подсудимые, используя огнестрельное оружие и средства маскировки, совершили разбойные нападения на городские салоны связи, откуда похищали деньги и мобильные телефоны. Одно из таких нападений было совершено Малкиным в Москве. Ущерб составил более 9 миллионов рублей.
Суд признал их виновными по статьям "разбой, совершенный в составе организованной группы, с применением оружия или угрозой его применения в крупном и особо крупном размерах", а также "руководство и участие в банде". Боковой получил 19 лет лишения свободы, Малкин - 13. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.
Обвиняемые обжаловали приговор, настаивая на его изменении или отмене и направлении дела на пересмотр.
"Судебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, изучив материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, не нашла оснований для удовлетворения доводов стороны защиты и оставила приговор в отношении Бокового и Малкина без изменения", - сказали в суде.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В Омске осудили трех участников ОПГ, вымогавших деньги с помощью оружия
3 октября, 14:31
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала