Суд признал законным приговор двум нападавшим на салоны связи в Петербурге

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор жителям Санкт-Петербурга Александру Боковому и Максиму Малкину, получившим до 19 колонии за вооруженные нападения на салоны сотовой связи, сообщили РИА Новости в суде.

По информации прокуратуры, с 2014 по 2020 год подсудимые, используя огнестрельное оружие и средства маскировки, совершили разбойные нападения на городские салоны связи, откуда похищали деньги и мобильные телефоны. Одно из таких нападений было совершено Малкиным в Москве . Ущерб составил более 9 миллионов рублей.

Суд признал их виновными по статьям "разбой, совершенный в составе организованной группы, с применением оружия или угрозой его применения в крупном и особо крупном размерах", а также "руководство и участие в банде". Боковой получил 19 лет лишения свободы, Малкин - 13. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима.

Обвиняемые обжаловали приговор, настаивая на его изменении или отмене и направлении дела на пересмотр.