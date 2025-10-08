Рейтинг@Mail.ru
Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/studentka-2046971948.html
Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец"
Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 08.10.2025
Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец"
Студентка из Луганска Фаина Савенкова, которая в 2021 году первой из несовершеннолетних была занесена в базу скандально известного украинского сайта... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T04:45:00+03:00
2025-10-08T04:45:00+03:00
луганск
донбасс
донецкая народная республика
фаина савенкова
павел дуров
дунья миятович
оон
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/71/1495067145_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_02f5dabc9f9e75c120ea2b253756dbba.jpg
https://rsport.ria.ru/20251003/simonjan-2046146758.html
https://ria.ru/20251002/miroshnik-2045914679.html
https://ria.ru/20250930/deti-2045342132.html
луганск
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/71/1495067145_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_52281e774196fd72d5d08c38b14cb927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, донбасс, донецкая народная республика, фаина савенкова, павел дуров, дунья миятович, оон, telegram, обсе
Луганск, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Фаина Савенкова, Павел Дуров, Дунья Миятович, ООН, Telegram, ОБСЕ
Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец"

Студентка из Луганска попросила Дурова заблокировать ссылки на сайт "Миротворец"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Студентка из Луганска Фаина Савенкова, которая в 2021 году первой из несовершеннолетних была занесена в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", призвала основателя Telegram Павла Дурова заблокировать в мессенджере ссылки на этот украинский ресурс, угрожающий детям, текст послания она предоставила РИА Новости.
"Уважаемый господин Дуров! Я, Фаина Савенкова, - юная писательница и журналистка из Луганска. В 12 лет мои личные данные незаконно опубликовал украинский сайт "Миротворец", несмотря на призывы ООН защищать права детей. Эта публикация подвергла меня и мою семью угрозам и преследованиям. Как человек, переживший этот ужас, прошу вас защитить других детей от подобного кошмара", - написала она.
Первый вице-президент РФС Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Никита Симонян попал в базу данных сайта "Миротворец"
3 октября, 12:21
Студентка добавила, что скандально известный сайт "Миротворец" публикует имена, адреса, фото и маршруты детей от двух до 18 лет, обвиняя их в абсурдных "преступлениях" вроде поездок в Крым с родителями.
"По данным Фонда по борьбе с репрессиями, на сайте данные 327 детей, что угрожает их жизни: от преследований до насилия", - отметила она.
Савенкова продолжила, что масштаб и цинизм "Миротворца" уникальны - это атака на детей, и мессенджер Telegram не должен быть площадкой для таких преступлений.
"Уважаемый Павел Валерьевич, Telegram - пространство, где миллионы доверяют вам свою безопасность. Я, как и вы, ценю свободу, но есть разница между свободой и безнаказанностью. Пока "Миротворец" доступен, дети под угрозой. Прошу заблокировать ссылки на него, удалить посты и каналы, продвигающие сайт", - заключила она.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мирошник прокомментировал деятельность сайта "Миротворец"
2 октября, 16:41
Савенковой 16 лет, она молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, жителей ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Пятеро детей из России попали в базу "Миротворец"
30 сентября, 12:55
 
ЛуганскДонбассДонецкая Народная РеспубликаФаина СавенковаПавел ДуровДунья МиятовичООНTelegramОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала