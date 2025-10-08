Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Студентка из Луганска Фаина Савенкова, которая в 2021 году первой из несовершеннолетних была занесена в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", призвала основателя Telegram Павла Дурова заблокировать в мессенджере ссылки на этот украинский ресурс, угрожающий детям, текст послания она предоставила РИА Новости.
"Уважаемый господин Дуров! Я, Фаина Савенкова, - юная писательница и журналистка из Луганска. В 12 лет мои личные данные незаконно опубликовал украинский сайт "Миротворец", несмотря на призывы ООН защищать права детей. Эта публикация подвергла меня и мою семью угрозам и преследованиям. Как человек, переживший этот ужас, прошу вас защитить других детей от подобного кошмара", - написала она.
Студентка добавила, что скандально известный сайт "Миротворец" публикует имена, адреса, фото и маршруты детей от двух до 18 лет, обвиняя их в абсурдных "преступлениях" вроде поездок в Крым с родителями.
"По данным Фонда по борьбе с репрессиями, на сайте данные 327 детей, что угрожает их жизни: от преследований до насилия", - отметила она.
Савенкова продолжила, что масштаб и цинизм "Миротворца" уникальны - это атака на детей, и мессенджер Telegram не должен быть площадкой для таких преступлений.
"Уважаемый Павел Валерьевич, Telegram - пространство, где миллионы доверяют вам свою безопасность. Я, как и вы, ценю свободу, но есть разница между свободой и безнаказанностью. Пока "Миротворец" доступен, дети под угрозой. Прошу заблокировать ссылки на него, удалить посты и каналы, продвигающие сайт", - заключила она.
Савенковой 16 лет, она молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, жителей ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
