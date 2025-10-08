Студентка из ЛНР обратилась к Дурову по поводу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Студентка из Луганска Фаина Савенкова, которая в 2021 году первой из несовершеннолетних была занесена в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", призвала основателя Telegram Павла Дурова заблокировать в мессенджере ссылки на этот украинский ресурс, угрожающий детям, текст послания она предоставила РИА Новости.

"Уважаемый господин Дуров ! Я, Фаина Савенкова , - юная писательница и журналистка из Луганска . В 12 лет мои личные данные незаконно опубликовал украинский сайт "Миротворец", несмотря на призывы ООН защищать права детей. Эта публикация подвергла меня и мою семью угрозам и преследованиям. Как человек, переживший этот ужас, прошу вас защитить других детей от подобного кошмара", - написала она.

Студентка добавила, что скандально известный сайт "Миротворец" публикует имена, адреса, фото и маршруты детей от двух до 18 лет, обвиняя их в абсурдных "преступлениях" вроде поездок в Крым с родителями.

"По данным Фонда по борьбе с репрессиями, на сайте данные 327 детей, что угрожает их жизни: от преследований до насилия", - отметила она.

Савенкова продолжила, что масштаб и цинизм "Миротворца" уникальны - это атака на детей, и мессенджер Telegram не должен быть площадкой для таких преступлений.

"Уважаемый Павел Валерьевич, Telegram - пространство, где миллионы доверяют вам свою безопасность. Я, как и вы, ценю свободу, но есть разница между свободой и безнаказанностью. Пока "Миротворец" доступен, дети под угрозой. Прошу заблокировать ссылки на него, удалить посты и каналы, продвигающие сайт", - заключила она.

Савенковой 16 лет, она молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, жителей ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".