МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" освободила населённый пункт Новогригоровка в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в среду.

Позднее в российском ведомстве уточнили, что населённый пункт освободили военнослужащие 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии. Они зачистили более 190 строений и водрузили на территории Новогригоровки российские флаги. Военнослужащие продолжают успешные боевые действия против украинских неонацистов, выбивают их из укреплённых позиций и освобождают Запорожскую и Днепропетровскую области

Как следует из сводки, потери ВСУ по всей линии боевого соприкосновения за сутки составили около полутора тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились двух танков, 14 боевых бронированных машин, 21 артиллерийского орудия, боевой машины реактивной системы залпового огня "Град", семи станций радиоэлектронной борьбы, четырёх станций контрбатарейной борьбы, трёх станций обнаружения воздушных целей, 20 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, который перевозил подразделения ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, цехам сборки и местам хранения беспилотников, складу горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 218 беспилотников самолетного типа.

Практически по всем направлениям

Во вторник президент РФ Владимир Путин совершил рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ и провёл там совещание с руководством Минобороны России и Генштаба ВС РФ. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что войска Объединённой группировки продолжают активные боевые действия и наступают практически по всем направлениям. В то же время противник сосредоточил усилия на кризисных участках фронта в попытках замедлить наступление ВС РФ.

Группировка войск "Север", по словам Герасимова, продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях Украины , успешно продвигается в южной части Волчанска . Начальник Генштаба отметил, что группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении, продолжает освобождение Ямполя и уже контролирует большую его часть.

Войска Южной группировки продвигаются в Северске Константиновке и завершили уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища. Наиболее активные боевые действия, по словам Герасимова, идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование перебросило туда самые боеспособные подразделения. Несмотря на это, соединения и воинские части "Центра" развивают наступление, продвигаются в южных районах Красноармейска , окружили Родинское севернее Красноармейска.

Группировка "Восток" продолжает наступать в глубь обороны ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях , и с 1 сентября освободила более 200 квадратных километров территории, отметил начальник Генштаба ВС РФ. Войска "Днепра" наступают в направлении Запорожья , ведут боевые действия за владение Приморским и Степногорском.

Кроме того, по плану Генштаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам ВПК Украины. Приоритет отдаётся поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, подчеркнул Герасимов.

Фронт рухнет

В российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командир группы 140-го центра сил специальных операций Украины Леонид Семенюк (позывной "Флип"), пытавшийся вербовать российских пленных и снимавший пропагандистские видео, ликвидирован вместе с диверсионной группой в Сумской области.

Кроме того, подразделения 10-го отряда "Дозор" погранслужбы Украины, который тренировали американские инструкторы, переброшены с волчанского на сумское направление и уже понесли первые потери. Контратака, предпринятая силами спецроты 57-й бригады ВСУ в Харьковской области , провалилась, добавил представитель российских силовых структурах.

Доброволец Эйден Миннис из Британии, ранее сжёгший свой британский паспорт и участвующий в СВО на стороне России, заявил РИА Новости, что в течение следующего года украинский фронт, вероятно, рухнет. Точных сроков он не назвал, объяснив это тем, что "мерзавцев" из ВСУ Запад поддерживает оружием, деньгами и наёмниками.

Расследование продолжается

Организаторы теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов , переправили компоненты самодельного взрывного устройства из Польши , замаскировав их в бытовые предметы, сообщили РИА Новости в СК России.

Расследование дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева о совершении теракта, в результате которого погиб Кириллов, завершено, они предстанут перед судом.

Расследование в отношении гражданина Украины из страны ЕС и других разыскиваемых соучастников теракта продолжается.

Без разрешения

Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, решение о чём недавно "почти принял" президент США Дональд Трамп , могут занять месяцы, причем даже в случае появления у ВСУ этих ракет американцы могут не разрешить Киеву их использовать, утверждает британская газета Telegraph.

При этом издание утверждает, что Вашингтон якобы может отправить Киеву ракеты без разрешения на их использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Источники, близкие к Белому дому, заявили газете Mundo, что Трамп пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk лишь в очень ограниченном количестве в рамках давления на РФ, однако, если стратегия "принудить Россию к переговорам" не увенчается успехом, поставки могут увеличиться.

Никак не улучшили

Украинские СМИ в среду сообщали о нескольких взрывах в Черкассах , подконтрольном ВСУ Херсоне и в Сумах.

Украинский энергохолдинг БТЭК сообщил о серьёзном повреждении оборудования одной из теплоэлектростанций (ТЭС), но не уточнил какой. Энергокомпания "Черниговоблэнерго" заявила, что в районе города Нежин был повреждён энергетический объект.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области был нанесён удар. По сообщению сторонников подполья, на аэродроме находились подземные резервуары с топливом. Также с помощью беспилотников были нанесены удары по железнодорожной станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в Степановке Сумской области.

Кроме того, по его словам, удары были нанесены по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области , где боевиков готовили к штурмовым действиям с БПЛА. Также Лебедев сообщил о взрывах в Черниговской области в направлении аэродрома, где обслуживают самолёты ВСУ, в том ч исле , поставленные Западом F-16.

Портал Intelligence Inline сообщил со ссылкой на источник, что ряд высокопоставленных военных чиновников из числа союзников экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного получали предложения о том, чтобы занять посты депутатов парламента в случае, если следующим главой Украины станет Залужный.