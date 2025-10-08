Рейтинг@Mail.ru
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/sovfed-2047004374.html
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности - РИА Новости, 08.10.2025
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:00:00+03:00
2025-10-08T11:00:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
https://ria.ru/20251001/lgot-2045544842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности

СФ усилил ответственность иноагентов за несоблюдение порядка деятельности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Законом вносятся изменения в статью УК РФ о наказании за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Документ отменяет условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменяя его однократным нарушением КоАП РФ.
Законом также предполагается, что уголовная ответственность также будет наступать для лиц, совершивших данное преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты
1 октября, 05:20
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала