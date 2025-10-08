https://ria.ru/20251008/sovfed-2047004374.html
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности - РИА Новости, 08.10.2025
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, усиливающий ответственность иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:00:00+03:00
2025-10-08T11:00:00+03:00
2025-10-08T11:00:00+03:00
общество
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
https://ria.ru/20251001/lgot-2045544842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед усилил наказание для иноагентов за несоблюдение порядка деятельности
СФ усилил ответственность иноагентов за несоблюдение порядка деятельности