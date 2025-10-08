https://ria.ru/20251008/sosedi-2047084425.html
Соседи убитого архитектора считают, что преступник мог его выслеживать
Соседи убитого архитектора считают, что преступник мог его выслеживать - РИА Новости, 08.10.2025
Соседи убитого архитектора считают, что преступник мог его выслеживать
Соседи убитого архитектора Александра Супоницкого в Петербурге считают, что убийца мог снять комнату в хостеле, чтобы выслеживать свою жертву, передает... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:49:00+03:00
2025-10-08T15:49:00+03:00
2025-10-08T15:49:00+03:00
россия
санкт-петербург
ростов-на-дону
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047047363_1:0:1267:712_1920x0_80_0_0_61ceb3ac468dc13b4d2f1740cf99f0e4.jpg
https://ria.ru/20250917/altay-2042544359.html
https://ria.ru/20250803/ssora-2033088766.html
россия
санкт-петербург
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047047363_94:0:1043:712_1920x0_80_0_0_aaace5467a8dcf8b0e674e272d7de8c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ростов-на-дону, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Происшествия
Соседи убитого архитектора считают, что преступник мог его выслеживать
Убийство архитектора Супоницкого в Петербурге. Главное
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Соседи убитого архитектора Александра Супоницкого в Петербурге считают, что убийца мог снять комнату в хостеле, чтобы выслеживать свою жертву, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 70-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное с особой жестокостью).
"Окна хостела, где снимал квартиру убийца, выходят во внутренний двор - туда же, куда и у Супоницких. Можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят", - рассказала семейная пара, живущая в доме.
"Гостей хостела мы не знаем, никогда к ним не приглядывались, а вот у семьи архитектора был вполне выстроенный график жизни", - добавили соседи.
Они предположили, что убийца мог специально снять комнату с окнами на квартиру архитектора, чтобы следить за ним.
Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, которая занимается проектированием различных объектов городской среды, сообщается на сайте компании. В числе её проектов - вестибюль станции метро "Горьковская" в футуристичном стиле, а также многофункциональный музейный центр в Петербурге
и Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
.