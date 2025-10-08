Соседи убитого архитектора считают, что преступник мог его выслеживать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Соседи убитого архитектора Александра Супоницкого в Петербурге считают, что убийца мог снять комнату в хостеле, чтобы выслеживать свою жертву, передает корреспондент РИА Новости.

По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 70-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

"Окна хостела, где снимал квартиру убийца, выходят во внутренний двор - туда же, куда и у Супоницких. Можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят", - рассказала семейная пара, живущая в доме.

"Гостей хостела мы не знаем, никогда к ним не приглядывались, а вот у семьи архитектора был вполне выстроенный график жизни", - добавили соседи.

Они предположили, что убийца мог специально снять комнату с окнами на квартиру архитектора, чтобы следить за ним.