В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Киеве разозлились на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель за ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции, пишет газета Politico.