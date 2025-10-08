Рейтинг@Mail.ru
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
11:37 08.10.2025
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2025
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ
В Киеве разозлились на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель за ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на... РИА Новости, 08.10.2025
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ

Politico: в Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Киеве разозлились на слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель за ее слова о том, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытку решения конфликта на Украине в 2021 году, косвенно спровоцировав начало специальной военной операции, пишет газета Politico.
Меркель ранее заявила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.
Откровения Меркель: сдала прибалтов и поляков, умолчав про главное
Вчера, 08:00
Откровения Меркель: сдала прибалтов и поляков, умолчав про главное
Вчера, 08:00
Как отмечает издание, Киев был разозлен заявлением Меркель о Польше и Прибалтике.
"Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны", - так охарактеризовал слова бывшего канцлера Германии неназванный высокопоставленный украинский чиновник.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала на то, что в 2022 году экс-канцлер ФРГ, ранее выставлявшая себя в качестве честного участника нормандского формата, призналась в том, что ее реальной задачей была милитаризация Украины.
Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО
6 октября, 18:14
Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО
6 октября, 18:14
 
