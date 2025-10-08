Рейтинг@Mail.ru
Расположенные вдоль "Силы Сибири" поселки газифицируют в Якутии
22:17 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047161367.html
Расположенные вдоль "Силы Сибири" поселки газифицируют в Якутии
Расположенные вдоль "Силы Сибири" поселки газифицируют в Якутии
республика саха (якутия)
санкт-петербург
газпром
сила сибири — 2
айсен николаев
дальний восток
республика саха (якутия)
санкт-петербург
дальний восток
© Фото : ПАО "Газпром"Участок газопровода "Сила Сибири"
Участок газопровода Сила Сибири - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : ПАО "Газпром"
Участок газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Газификация 35 населенных пунктов, расположенных вдоль газопровода "Сила Сибири", запланирована в республике Саха (Якутия), сообщил глава региона Айсен Николаев.
Заседание комиссии Госсовета по направлению "энергетика" под председательством Николаева прошло в Санкт-Петербурге в среду в рамках Петербургского международного газового форума.
"Безусловно, программа социальной газификации очень много сделала для Якутии в части улучшения качества жизни людей. Боле 9 тысяч домовладений уже подключены с начала реализации этой программы... Мы по результатам этого года идем на седьмом месте по стране и на первом – на Дальнем Востоке, газифицируются целые села... Планы у нас большие – в особенности они связаны с началом реализации большой программы по газификации населенных пунктов, которые примыкают к "Силе Сибири", – сказал журналистам глава Якутии.
Николаев уточнил, что газификация затронет 35 населенных пунктов, расположенных вдоль этого газопровода, включая и крупные поселения.
Глава Якутии добавил, что потенциал для реализации программы газификации в республике – это более 12 тысяч домовладений до 2030 года.
По его словам, власти Якутии и "Газпром" подпишут программу развития газоснабжения и газификации республики на период 2026-2030 годов в четверг в рамках Петербургского международного газового форума.
"Уверен, что это будет способствовать еще более быстрым темпам газификации, которая реально улучшает качество жизни десятков тысяч людей", – заключил Николаев.
 
