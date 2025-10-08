Расположенные вдоль "Силы Сибири" поселки газифицируют в Якутии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Газификация 35 населенных пунктов, расположенных вдоль газопровода "Сила Сибири", запланирована в республике Саха (Якутия), сообщил глава региона Айсен Николаев.

Заседание комиссии Госсовета по направлению "энергетика" под председательством Николаева прошло в Санкт-Петербурге в среду в рамках Петербургского международного газового форума.

"Безусловно, программа социальной газификации очень много сделала для Якутии в части улучшения качества жизни людей. Боле 9 тысяч домовладений уже подключены с начала реализации этой программы... Мы по результатам этого года идем на седьмом месте по стране и на первом – на Дальнем Востоке , газифицируются целые села... Планы у нас большие – в особенности они связаны с началом реализации большой программы по газификации населенных пунктов, которые примыкают к "Силе Сиби ри", – сказал журналистам глава Якутии.

Николаев уточнил, что газификация затронет 35 населенных пунктов, расположенных вдоль этого газопровода, включая и крупные поселения.

Глава Якутии добавил, что потенциал для реализации программы газификации в республике – это более 12 тысяч домовладений до 2030 года.

По его словам, власти Якутии и " Газпром " подпишут программу развития газоснабжения и газификации республики на период 2026-2030 годов в четверг в рамках Петербургского международного газового форума.