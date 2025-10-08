https://ria.ru/20251008/rossiya-2047146951.html
Путин и Рахмон провели неформальный обед в ботаническом саду
Путин и Рахмон провели неформальный обед в ботаническом саду
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду Душанбе. РИА Новости, 08.10.2025
Путин и Рахмон провели неформальный обед в ботаническом саду
