Путин и Рахмон провели неформальный обед в ботаническом саду - РИА Новости, 08.10.2025
20:38 08.10.2025 (обновлено: 20:39 08.10.2025)
Путин и Рахмон провели неформальный обед в ботаническом саду
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду Душанбе. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T20:38:00+03:00
2025-10-08T20:39:00+03:00
в мире
таджикистан
душанбе
россия
владимир путин
эмомали рахмон
ильхам алиев
снг
таджикистан
душанбе
россия
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду Душанбе.
Ранее Путин прибыл в Таджикистан с государственным визитом. Рахмон встретил коллегу у трапа самолета.
Путин и Рахмон прогулялись по ботаническому саду "Ирам" ("Райский сад"). Он расположен в Душанбе, был открыт в 1933 году. Главы государств в ходе прогулки продолжали общение, которое начали еще в аэропорту.
Вместе лидеры дошли до ботанической беседки, где состоялся неформальный обед в рамках визита Путина в Таджикистан. На столе были фрукты и ягоды: гранат, виноград, яблоки, сухофрукты. Стол был сервирован на две персоны. Главы государств расположились рядом друг с другом.
Путин в Душанбе примет участие в саммите СНГ, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Визит российского лидера в Таджикистан продлится три дня.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Песков рассказал о будущей встрече Путина и Алиева
Вчера, 20:06
 
