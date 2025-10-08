СК рассказал о приоритетной версии убийства Супоницкого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Приоритетной версией убийства мужчины в парадной дома на Кременчугской улице в Петербурге на глазах у ребенка является конфликт из-за денег, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью.