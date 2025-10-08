Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о приоритетной версии убийства Супоницкого
19:28 08.10.2025 (обновлено: 19:38 08.10.2025)
СК рассказал о приоритетной версии убийства Супоницкого
Приоритетной версией убийства мужчины в парадной дома на Кременчугской улице в Петербурге на глазах у ребенка является конфликт из-за денег
СК рассказал о приоритетной версии убийства Супоницкого

В СК сообщили предварительную версию убийства архитектора Супоницкого

Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Александр Супоницкого. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Приоритетной версией убийства мужчины в парадной дома на Кременчугской улице в Петербурге на глазах у ребенка является конфликт из-за денег, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 73-летний Супоницкий утром в среду вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Позже в правоохранительных органах города сообщили РИА Новости, что подозреваемым в убийстве Супоницкого, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Константин Козырев.
"Следователи ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают устанавливать все обстоятельства убийства из оружия мужчины на глазах ребенка в парадной дома на Кременчугской улице Санкт-Петербурга (пункты "а", "д" части 2 статьи 105 УК РФ). Следствием рассматриваются все версии произошедшего, приоритетной среди которых является конфликт на почве финансовых взаимоотношений", - сообщает пресс-служба.
Установлено, что 49-летний фигурант продолжительное время следил за распорядком жизни потерпевшего, для чего снял комнату в квартире в том же доме, где в последующем свел счеты с жизнью.
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства архитектора Супоницкого. Кадр видео
Соседи убитого архитектора считают, что преступник мог его выслеживать
