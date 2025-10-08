Рейтинг@Mail.ru
Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана - РИА Новости, 08.10.2025
19:14 08.10.2025
Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана
Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана - РИА Новости, 08.10.2025
Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана
России и Таджикистану в нынешних условиях нужно укреплять взаимодействие по военному и военно-техническому сотрудничеству, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 08.10.2025
россия
таджикистан
центральная азия
андрей белоусов
в мире
россия
таджикистан
центральная азия
россия, таджикистан, центральная азия, андрей белоусов, в мире
Россия, Таджикистан, Центральная Азия, Андрей Белоусов, В мире
Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана

Белоусов: России и Таджикистану предстоит укреплять взаимодействие

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. России и Таджикистану в нынешних условиях нужно укреплять взаимодействие по военному и военно-техническому сотрудничеству, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В рамках рабочего визита в Таджикистан Белоусов провел переговоры с министром обороны республики генерал-полковником Эмомали Собирзодой. Существующая ситуация в Центральной Азии остается очень сложной, отметил Белоусов в ходе встречи.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в этих условиях России и Таджикистану предстоит укреплять взаимодействие по всем направлениям, говорится в сообщении МО РФ.
"Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Всё это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это всё дальше развивать. И сегодняшняя встреча внесёт очень серьёзный вклад в это", - сказал Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
17 марта, 17:48
 
РоссияТаджикистанЦентральная АзияАндрей БелоусовВ мире
 
 
