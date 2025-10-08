Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана

"Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Всё это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это всё дальше развивать. И сегодняшняя встреча внесёт очень серьёзный вклад в это", - сказал Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.