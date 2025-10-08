https://ria.ru/20251008/rossiya-2047133984.html
Белоусов призвал укреплять взаимодействие России и Таджикистана
России и Таджикистану в нынешних условиях нужно укреплять взаимодействие по военному и военно-техническому сотрудничеству, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. России и Таджикистану в нынешних условиях нужно укреплять взаимодействие по военному и военно-техническому сотрудничеству, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В рамках рабочего визита в Таджикистан Белоусов
провел переговоры с министром обороны республики генерал-полковником Эмомали Собирзодой. Существующая ситуация в Центральной Азии
остается очень сложной, отметил Белоусов в ходе встречи.
Глава российского военного ведомства подчеркнул, что в этих условиях России
и Таджикистану предстоит укреплять взаимодействие по всем направлениям, говорится в сообщении МО РФ.
"Это и военное сотрудничество, и обмен опытом, и обучение, и военно-техническое сотрудничество. Всё это уже работает в комплексе, нам с вами предстоит это всё дальше развивать. И сегодняшняя встреча внесёт очень серьёзный вклад в это", - сказал Белоусов, слова которого приводятся в сообщении.