Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы
18:04 08.10.2025 (обновлено: 19:20 08.10.2025)
Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы
Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы - РИА Новости, 08.10.2025
Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы
Робототехнические комплексы для доставки различных средств, минирования местности и уничтожения укреплений будут использованы на учениях ОДКБ "Нерушимое... РИА Новости, 08.10.2025
Белоусов осматривает робототехнические комплексы в Таджикистане
Робототехнические комплексы будут использованы на учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", сообщили в Минобороны. В Таджикистане Белоусову представили наземные комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности.
безопасность, россия, таджикистан, андрей белоусов, одкб, в мире
Безопасность, Россия, Таджикистан, Андрей Белоусов, ОДКБ, В мире
Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы

МО РФ: роботов применят на учении ОДКБ "Нерушимое братство-2025"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Робототехнические комплексы для доставки различных средств, минирования местности и уничтожения укреплений будут использованы на учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил объекты ведомства в Таджикистане, в том числе 201-ю военную базу.
"Андрею Белоусову представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения", - говорится в сообщении.
"По словам командира базы, данные робототехнические комплексы примут участие в предстоящих совместных учениях с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2025", - добавили в МО РФ.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ОДКБ неоднократно подтверждала свою эффективность, заявили в МИД
7 октября, 11:15
 
БезопасностьРоссияТаджикистанАндрей БелоусовОДКБВ мире
 
 
