Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Робототехнические комплексы для доставки различных средств, минирования местности и уничтожения укреплений будут использованы на учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", сообщили в Минобороны РФ.

"Андрею Белоусову представили наземные робототехнические комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности, уничтожению укреплений и живой силы противника с использованием различных видов вооружения", - говорится в сообщении.