Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы
Минобороны России: на учениях ОДКБ в Таджикистане будут использованы роботы
Белоусов осматривает робототехнические комплексы в Таджикистане
Робототехнические комплексы будут использованы на учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2025", сообщили в Минобороны.
В Таджикистане Белоусову представили наземные комплексы, выполняющие задачи по доставке материально-технических средств, провизии и боеприпасов личному составу и дистанционному минированию местности.
