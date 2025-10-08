СМИ: стажировку для полицейских-новичков намерены отменить

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о возможной отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел, сообщает газета Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о возможной отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел, сообщает газета "Коммерсант"

"По мнению его (Законопроекта. — Прим. Ред.) авторов, это поможет решить проблемы с комплектованием личного состава", — говорится в материале.

Инициатива, как пишет издание предусматривает замену стажировки в МВД на индивидуальное обучение под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников.

"По замыслу авторов, это позволит упростить процедуру увольнения, если возникнет такая необходимость", — отмечается в материале.

В июне 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин назвал очень важным вопрос нехватки кадров в МВД и попросил Минфин посмотреть возможности бюджета для решения этой проблемы.