СМИ: стажировку для полицейских-новичков намерены отменить

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о возможной отмене обязательной стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел, сообщает газета "Коммерсант".
"По мнению его (Законопроекта. — Прим. Ред.) авторов, это поможет решить проблемы с комплектованием личного состава", — говорится в материале.
Инициатива, как пишет издание предусматривает замену стажировки в МВД на индивидуальное обучение под руководством непосредственного начальника и наставника из числа опытных сотрудников.
"По замыслу авторов, это позволит упростить процедуру увольнения, если возникнет такая необходимость", — отмечается в материале.
В июне 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин назвал очень важным вопрос нехватки кадров в МВД и попросил Минфин посмотреть возможности бюджета для решения этой проблемы.
Ранее в ходе встречи спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, она указала на огромную текучесть кадров. Матвиенко отметила, что из 15 видов льгот, законодательно гарантированных сотрудникам органов внутренних дел, семь не реализуются полностью, либо не отвечают реальным требованиям. Необходимо на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел, подчеркнула сенатор.