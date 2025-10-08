Россиян ждут 12-дневные каникулы

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиян ждут в 2026 году новогодние каникулы длиной в 12 дней, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год.

Всего в следующем году россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.