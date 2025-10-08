Рейтинг@Mail.ru
Россиян ждут 12-дневные каникулы - РИА Новости, 08.10.2025
02:42 08.10.2025
Россиян ждут 12-дневные каникулы
Россиян ждут 12-дневные каникулы - РИА Новости, 08.10.2025
Россиян ждут 12-дневные каникулы
Россиян ждут в 2026 году новогодние каникулы длиной в 12 дней, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год. РИА Новости, 08.10.2025
общество
общество, антон котяков
Россиян ждут 12-дневные каникулы

Россиян в 2026 году ждут новогодние каникулы длиной в 12 дней

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россиян ждут в 2026 году новогодние каникулы длиной в 12 дней, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год.
Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Так как праздничные нерабочие дни 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, решено перенести их на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.
