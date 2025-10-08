https://ria.ru/20251008/rossija-2047133200.html
В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса"
россия
На выставке "Золотая осень-2025" стартовал конкурс РСВ "Лидеры АПК"
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Минсельхозом запустила конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в области сельского хозяйства, сообщили в среду в пресс-службе платформы.
"Восьмого октября 2025 года на президентской платформе "Россия – страна возможностей" стартовал новый конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в области сельского хозяйства. Конкурс, соорганизатором которого выступает Министерство сельского хозяйства РФ, был запущен в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025". Заявочная кампания продлится на сайте конкурса до 9 ноября", - рассказали в пресс-службе.
Участниками могут стать руководители от 18 лет с управленческим опытом от двух лет и опытом работы в сфере агропромышленного комплекса.
"Победители пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления "Сенеж", а все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут
отметила стратегическую важность подготовки кадров для устойчивого развития агропромышленного комплекса.
"Сегодня по поручению президента мы вместе с платформой "Россия – страна возможностей" запустили новый конкурс "Лидеры АПК". Его цель – найти и поддержать амбициозных и перспективных управленцев в самых разных областях – от аграрной науки и образования до бизнеса и госуправления. Открыть широкие возможности для самореализации тем, кто готов брать на себя ответственность и вести людей за собой", – рассказала Лут, её слова приводит пресс-служба.