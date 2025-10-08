В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Минсельхозом запустила конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в области сельского хозяйства, сообщили в среду в пресс-службе платформы.

"Восьмого октября 2025 года на президентской платформе "Россия – страна возможностей" стартовал новый конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в области сельского хозяйства. Конкурс, соорганизатором которого выступает Министерство сельского хозяйства РФ, был запущен в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025". Заявочная кампания продлится на сайте конкурса до 9 ноября", - рассказали в пресс-службе.

Участниками могут стать руководители от 18 лет с управленческим опытом от двух лет и опытом работы в сфере агропромышленного комплекса.

"Победители пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления "Сенеж", а все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила стратегическую важность подготовки кадров для устойчивого развития агропромышленного комплекса.