Рейтинг@Mail.ru
В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/rossija-2047133200.html
В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса"
В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" - РИА Новости, 08.10.2025
В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса"
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Минсельхозом запустила конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:10:00+03:00
2025-10-08T19:10:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047082569_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_67da81fcab099057f221f9323c416b70.jpg
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047069714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047082569_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_dde37f9b572fcfe31da206130eafcebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России стартовал конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса"

На выставке "Золотая осень-2025" стартовал конкурс РСВ "Лидеры АПК"

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки Золотая осень – 2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" совместно с Минсельхозом запустила конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в области сельского хозяйства, сообщили в среду в пресс-службе платформы.
"Восьмого октября 2025 года на президентской платформе "Россия – страна возможностей" стартовал новый конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса" для руководителей в области сельского хозяйства. Конкурс, соорганизатором которого выступает Министерство сельского хозяйства РФ, был запущен в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень – 2025". Заявочная кампания продлится на сайте конкурса до 9 ноября", - рассказали в пресс-службе.
Участниками могут стать руководители от 18 лет с управленческим опытом от двух лет и опытом работы в сфере агропромышленного комплекса.
"Победители пройдут обучение для управленцев высшего звена в сфере агропромышленного комплекса по уникальной образовательной программе в Мастерской управления "Сенеж", а все финалисты смогут принять участие в программе наставничества с ведущими управленцами в сфере агропромышленного комплекса", - отметили в пресс-службе.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила стратегическую важность подготовки кадров для устойчивого развития агропромышленного комплекса.
"Сегодня по поручению президента мы вместе с платформой "Россия – страна возможностей" запустили новый конкурс "Лидеры АПК". Его цель – найти и поддержать амбициозных и перспективных управленцев в самых разных областях – от аграрной науки и образования до бизнеса и госуправления. Открыть широкие возможности для самореализации тем, кто готов брать на себя ответственность и вести людей за собой", – рассказала Лут, её слова приводит пресс-служба.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки Золотая осень – 2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Мишустин оценил прогноз по урожаю в сельском хозяйстве
Вчера, 14:56
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала