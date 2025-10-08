Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД

Согласно документу, ХАМАС и "другие группировки" должны отказаться от участия в управлении анклавом как напрямую, так и косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.