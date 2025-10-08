Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия поддерживает план администрации США по сектору Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Главной целью в текущих условиях остается прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения. Исходя из этой позиции мы (Россия — Прим. ред.) поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного коридора. Крайне важно полностью реализовывать все положения этого документа", — сказала она в ходе брифинга.
План Трампа
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
Согласно документу, ХАМАС и "другие группировки" должны отказаться от участия в управлении анклавом как напрямую, так и косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС выразило готовность освободить живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что сделать это за 72 часа нереально в нынешних условиях.
Движение дало согласие передать управление анклавом. Там отметили, что другие вопросы, включенные в план Трампа, касаются будущего Газы и прав палестинцев, связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве.
Шестого октября в Египте прошли непрямые переговоры, на которых стороны обсудили полевые условия для освобождения израильских заложников и палестинских заключенных. Как сообщил один из представителей ХАМАС Тахер ан-Нуну, стороны уже обменялись списками пленных, которые подлежат обмену.