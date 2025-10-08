Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 08.10.2025 (обновлено: 17:34 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/rossija-2047079251.html
Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД
Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД - РИА Новости, 08.10.2025
Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД
Россия поддерживает план администрации США по сектору Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:38:00+03:00
2025-10-08T17:34:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
мария захарова
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251002/tramp-2045728066.html
https://ria.ru/20251008/konflikt-1915630213.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, мария захарова, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, израиль, муса абу марзук
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Израиль, Муса Абу Марзук
Россия поддерживает план США по Газе, заявил МИД

Захарова рассказала о позиции России по плану США по урегулированию в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия поддерживает план администрации США по сектору Газа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Главной целью в текущих условиях остается прекращение насилия, недопущение дальнейших жертв среди гражданского населения. Исходя из этой позиции мы (Россия — Прим. ред.) поддерживаем план администрации США по Газе, который включает режим прекращения огня, освобождение удерживаемых лиц, полномасштабное восстановление гуманитарного коридора. Крайне важно полностью реализовывать все положения этого документа", — сказала она в ходе брифинга.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00

План Трампа

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

Согласно документу, ХАМАС и "другие группировки" должны отказаться от участия в управлении анклавом как напрямую, так и косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

Руководство Израиля заявило, что начнет освобождать палестинских заключенных, а также поручило ЦАХАЛ остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму военную активность. Тель-Авив согласился на линию отвода сил, обозначенную США.
ХАМАС выразило готовность освободить живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что сделать это за 72 часа нереально в нынешних условиях.
Движение дало согласие передать управление анклавом. Там отметили, что другие вопросы, включенные в план Трампа, касаются будущего Газы и прав палестинцев, связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве.
Шестого октября в Египте прошли непрямые переговоры, на которых стороны обсудили полевые условия для освобождения израильских заложников и палестинских заключенных. Как сообщил один из представителей ХАМАС Тахер ан-Нуну, стороны уже обменялись списками пленных, которые подлежат обмену.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампМария ЗахароваХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаИзраильМуса Абу Марзук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала