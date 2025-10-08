ВС России ударили по аэродрому в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Удар нанесен по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 22.55, 23.45, 23.46, 23.50, 23.55 - время массированных атак. Каждое время удара - это серия взрывов. В Радушном - прилет по железнодорожной развязке и предприятиям. Сильная детонация и пожар на заводе "Стройдеталь". В Долгинцево - удар по аэродрому, используемому ВСУ, взрыв на южной части аэродрома", - сказал агентству координатор пророссийского николаевского подполья.
Лебедев добавил, что, по сообщению сторонников подполья, на аэродроме находились подземные резервуары с топливом. Помимо этого, появились сообщения о прилетах в направлении "военного городка" на юго-восточной окраине города, отметил координатор пророссийского николаевского подполья.
