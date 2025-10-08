Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 08.10.2025
ВС России ударили по аэродрому в Днепропетровской области
ВС России ударили по аэродрому в Днепропетровской области
Удар нанесен по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
кривой рог, днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Удар нанесен по аэродрому ВСУ в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 22.55, 23.45, 23.46, 23.50, 23.55 - время массированных атак. Каждое время удара - это серия взрывов. В Радушном - прилет по железнодорожной развязке и предприятиям. Сильная детонация и пожар на заводе "Стройдеталь". В Долгинцево - удар по аэродрому, используемому ВСУ, взрыв на южной части аэродрома", - сказал агентству координатор пророссийского николаевского подполья.
Лебедев добавил, что, по сообщению сторонников подполья, на аэродроме находились подземные резервуары с топливом. Помимо этого, появились сообщения о прилетах в направлении "военного городка" на юго-восточной окраине города, отметил координатор пророссийского николаевского подполья.
Специальная военная операция на Украине
 
 
