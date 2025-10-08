Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды

"AFAD (Управление по ликвидации стихийных бедствий – ред.) предупредило об изменении погодных условий: ожидаются молнии, сильный ветер и град. В связи с этим возможны задержки, в том числе на рейсах в города РФ, о которых вы спрашивали. Мы уведомим пассажиров о всех изменениях", – сказал собеседник агентства.