Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды
12:36 08.10.2025 (обновлено: 12:43 08.10.2025)
Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды
Аэропорт Антальи сообщил РИА Новости о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию, из-за предупреждений метеорологов, пассажиров уведомят об изменениях. РИА Новости, 08.10.2025
анталья (провинция), санкт-петербург, россия
Анталья (провинция), Санкт-Петербург, Россия
Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды

Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов в Россию из-за непогоды

Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Аэропорт Антальи сообщил РИА Новости о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию, из-за предупреждений метеорологов, пассажиров уведомят об изменениях.
Вылет одного из рейсов Анталья – Санкт-Петербург, задержанный со вторника, вновь перенесли на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее агентство передавало, что сотни россиян не смогли вылететь из Антальи в Москву и Петербург. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Россиян разместили в отеле, а после ночевки доставили в аэропорт для вылета в РФ. На данный момент рейс в Санкт-Петербург, вылет которого был назначен на 12.00, перенесен на полтора часа.
"AFAD (Управление по ликвидации стихийных бедствий – ред.) предупредило об изменении погодных условий: ожидаются молнии, сильный ветер и град. В связи с этим возможны задержки, в том числе на рейсах в города РФ, о которых вы спрашивали. Мы уведомим пассажиров о всех изменениях", – сказал собеседник агентства.
Российским туристам в аэропорту Антальи предложили заново пройти паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Сотни российских туристов застряли в Анталье
