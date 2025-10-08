https://ria.ru/20251008/reys-2047035611.html
Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды
Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды - РИА Новости, 08.10.2025
Аэропорт Антальи сообщил о возможных задержках рейсов из-за непогоды
Аэропорт Антальи сообщил РИА Новости о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию, из-за предупреждений метеорологов, пассажиров уведомят об изменениях. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:36:00+03:00
2025-10-08T12:36:00+03:00
2025-10-08T12:43:00+03:00
АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Аэропорт Антальи сообщил РИА Новости о возможных задержках рейсов, в том числе в Россию, из-за предупреждений метеорологов, пассажиров уведомят об изменениях.
Вылет одного из рейсов Анталья – Санкт-Петербург, задержанный со вторника, вновь перенесли на полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. Ранее агентство передавало, что сотни россиян не смогли вылететь из Антальи
в Москву
и Петербург
. Туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, повторно пройти паспортный контроль и получить багаж обратно. Россиян разместили в отеле, а после ночевки доставили в аэропорт для вылета в РФ
. На данный момент рейс в Санкт-Петербург, вылет которого был назначен на 12.00, перенесен на полтора часа.
"AFAD (Управление по ликвидации стихийных бедствий – ред.) предупредило об изменении погодных условий: ожидаются молнии, сильный ветер и град. В связи с этим возможны задержки, в том числе на рейсах в города РФ, о которых вы спрашивали. Мы уведомим пассажиров о всех изменениях", – сказал собеседник агентства.