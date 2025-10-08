Рейтинг@Mail.ru
09:58 08.10.2025 (обновлено: 12:41 08.10.2025)
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию
Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города стали операционные изменения, сообщили РИА Новости на горячей линии авиакомпании Turkish Airlines. РИА Новости, 08.10.2025
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города стали операционные изменения, сообщили РИА Новости на горячей линии авиакомпании Turkish Airlines.
"Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов. Именно они стали причиной задержки, однако пассажиры были заранее уведомлены. Сегодня в ближайшее время рейсы будут выполнены", — сказала представитель авиакомпании, но конкретные причины операционных изменений не назвала.
Ранее в Turkish Airlines заявили, что на некоторых направлениях ввели замещающие рейсы.
Накануне вечером стало известно, что сотни россиян не смогли вылететь с турецкого курорта в Москву и Санкт-Петербург. Никакой информации по рейсам им не сообщали, питания не предоставили, дети не получили воды. При этом пассажирам предложили сдать покупки из дьюти-фри, вновь пройти паспортный контроль и забрать багаж.
Часть россиян все же заселили в отель и накормили, а утром доставили обратно в аэропорт. Сейчас, по данным корреспондента РИА Новости, туристы ждут начала регистрации.
Турецкие СМИ, в свою очередь, публиковали прогнозы метеорологов о резких изменениях погоды ночью 7 октября.
Россиянам в аэропорту Антальи предложили сдать покупки в дьюти-фри
Вчера, 23:19
Вчера, 23:19
 
Заголовок открываемого материала