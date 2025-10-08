https://ria.ru/20251008/reys-2046994143.html
Turkish Airlines объяснила задержки рейсов из Антальи в Россию
Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города стали операционные изменения, сообщили РИА Новости на горячей линии авиакомпании Turkish Airlines. РИА Новости, 08.10.2025
АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Причиной задержки рейсов из Антальи в российские города стали операционные изменения, сообщили РИА Новости на горячей линии авиакомпании Turkish Airlines.
«
"Операционные изменения — это корректировка дат и времени рейсов. Именно они стали причиной задержки, однако пассажиры были заранее уведомлены. Сегодня в ближайшее время рейсы будут выполнены", — сказала представитель авиакомпании, но конкретные причины операционных изменений не назвала.
Ранее в Turkish Airlines
заявили, что на некоторых направлениях ввели замещающие рейсы.
Накануне вечером стало известно, что сотни россиян не смогли вылететь с турецкого курорта в Москву
и Санкт-Петербург
. Никакой информации по рейсам им не сообщали, питания не предоставили, дети не получили воды. При этом пассажирам предложили сдать покупки из дьюти-фри, вновь пройти паспортный контроль и забрать багаж.
Часть россиян все же заселили в отель и накормили, а утром доставили обратно в аэропорт. Сейчас, по данным корреспондента РИА Новости, туристы ждут начала регистрации.
Турецкие СМИ, в свою очередь, публиковали прогнозы метеорологов о резких изменениях погоды ночью 7 октября.