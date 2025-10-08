Рейтинг@Mail.ru
Расчет "Ланцета" уничтожил в Днепропетровской области гаубицу M777 ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 08.10.2025 (обновлено: 05:07 08.10.2025)
Расчет "Ланцета" уничтожил в Днепропетровской области гаубицу M777 ВСУ
Расчет "Ланцета" уничтожил в Днепропетровской области гаубицу M777 ВСУ
Расчет "Ланцета" группировки войск "Восток" уничтожил гаубицу M777 ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2025
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Ланцета" уничтожил в Днепропетровской области гаубицу M777 ВСУ

"Ланцет" уничтожил в Днепропетровской области 155-миллиметровую гаубицу M777 ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчет "Ланцета" группировки войск "Восток" уничтожил гаубицу M777 ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожена 155-миллиметровая гаубица M777 противника", - говорится в сообщении.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 365 военных ВСУ, противник также потерял боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
ВС России освободили Березовое в Днепропетровской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
