Расчет "Ланцета" уничтожил в Днепропетровской области гаубицу M777 ВСУ

Расчет "Ланцета" группировки войск "Восток" уничтожил гаубицу M777 ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
2025-10-08T05:03:00+03:00
2025-10-08T05:03:00+03:00
2025-10-08T05:07:00+03:00
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчет "Ланцета" группировки войск "Восток" уничтожил гаубицу M777 ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Восток" уничтожена 155-миллиметровая гаубица M777 противника", - говорится в сообщении.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 365 военных ВСУ, противник также потерял боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.