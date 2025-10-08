Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина
23:51 08.10.2025
В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина
В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина
Присутствие трех депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на приеме, приуроченному ко дню рождения Путина в посольстве России в Берлине, вызвало скандал, РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T23:51:00+03:00
2025-10-08T23:51:00+03:00
В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина

Spiegel узнал о скандале в ФРГ из-за празднования дня рождения Путина

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Присутствие трех депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на приеме, приуроченному ко дню рождения Путина в посольстве России в Берлине, вызвало скандал, пишет Spiegel.
"Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак назвал действия политиков "безответственными", а лидер парламентской фракции ХДС Гвидо Хойер заявил, что часть парламентской фракции "АдГ" окончательно отказалась от основ свободного и демократического порядка", — говорится в материале.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
АдГ ожидает реакцию бундестага на новые детали в деле "Северных потоков"
7 октября, 14:43
По информации издания, депутатами, присутствовавшими в здании российского посольства по случаю дня рождения российского лидера, были Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек.
Сопредседатель парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер заявил, что был проинформирован и не возражал против этого.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Рейтинг АдГ вырос до рекордного значения, показал опрос
7 октября, 00:26
Ранее фракция партии "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. По мнению местного руководства АдГ, в Санкт-Петербурге политик побывал на "антиглобалистком мероприятии", которое "противоречит принципам партии". Он согласился там выступить, говорил о "необходимости мира в Европе" и прежде всего "выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе". До этого ввести жесткие меры против политика за его поездку предлагали представители четырех региональных отделений: ХДС, СДПГ, партий "Левые" и "Зеленые".
В посольстве России в Берлине 7 октября состоялась пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего в присутствии посла Сергея Нечаева, работников дипведомства и журналистов медаль "патриот Путин" - серебряную монету в честь президента Владимира Путина, прошлая партия которой была полностью раскуплена гражданами ФРГ.
Главред журнала и публицист Юрген Эльзессер подчеркнул, что презентация символизирует стремление всех миролюбивых немцев к дружественным отношениям двух стран. Они, по словам Эльзессера, возлагают большие надежды на Путина, который, по словам издателя журнала, является одним из последних оплотов защиты европейской традиционной культуры и сумел восстановить Россию после "разрушительных лет унижения и эксплуатации иностранными державами, сделал ее стабильной, суверенной, процветающей".
Место утечки на газопроводе Северный поток 2
АдГ: Берлин не заинтересован в расследовании теракта на "Северных потоках"
26 сентября, 08:42
 
