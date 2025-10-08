В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Присутствие трех депутатов от партии "Альтернатива для Германии" на приеме, приуроченному ко дню рождения Путина в посольстве России в Берлине, вызвало скандал, пишет Spiegel.

"Лидер парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) Андреас Зильберсак назвал действия политиков "безответственными", а лидер парламентской фракции ХДС Гвидо Хойер заявил, что часть парламентской фракции "АдГ" окончательно отказалась от основ свободного и демократического порядка", — говорится в материале.

По информации издания, депутатами, присутствовавшими в здании российского посольства по случаю дня рождения российского лидера, были Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек.

Сопредседатель парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Оливер Кирхнер заявил, что был проинформирован и не возражал против этого.

Ранее фракция партии "Альтернатива для Германии" исключила депутата Роберта Риша за участие в конференции международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге . По мнению местного руководства АдГ, в Санкт-Петербурге политик побывал на "антиглобалистком мероприятии", которое "противоречит принципам партии". Он согласился там выступить, говорил о "необходимости мира в Европе" и прежде всего "выразил свою озабоченность в связи с расширением войны в Европе". До этого ввести жесткие меры против политика за его поездку предлагали представители четырех региональных отделений: ХДС , СДПГ, партий "Левые" и "Зеленые".

В посольстве России Берлине 7 октября состоялась пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего в присутствии посла Сергея Нечаева , работников дипведомства и журналистов медаль "патриот Путин " - серебряную монету в честь президента Владимира Путина, прошлая партия которой была полностью раскуплена гражданами ФРГ