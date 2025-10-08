Рейтинг@Mail.ru
Путин и Рахмон обнялись при встрече в Душанбе - РИА Новости, 08.10.2025
19:18 08.10.2025 (обновлено: 19:26 08.10.2025)
Путин и Рахмон обнялись при встрече в Душанбе
Путин и Рахмон обнялись при встрече в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту Душанбе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту Душанбе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Для президента России, который прилетел в Таджикистан с государственным визитом, была приготовлена красная ковровая дорожка, по обеим сторонам которой расстилался широкий ковёр из цветов.
Рахмон встретил Путина у трапа самолета. Лидеры обнялись при встрече.
Путин и Рахмон также пожали друг другу руки и коротко побеседовали во время прохода по красной дорожке.
