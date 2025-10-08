https://ria.ru/20251008/putin-2047134733.html
Путин и Рахмон обнялись при встрече в Душанбе
Путин и Рахмон обнялись при встрече в Душанбе - РИА Новости, 08.10.2025
Путин и Рахмон обнялись при встрече в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту Душанбе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T19:18:00+03:00
2025-10-08T19:18:00+03:00
2025-10-08T19:26:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047136945_0:314:3080:2047_1920x0_80_0_0_ccc83d8765b1450b8131a48065c0b220.jpg
https://ria.ru/20251008/putin-2047134406.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047136945_351:0:3080:2047_1920x0_80_0_0_c4191ca14156e4b7a137f9fa40ee8af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон