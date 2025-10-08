Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

https://ria.ru/20251008/putin-2047134406.html
ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прибытии в Душанбе в среду возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского государства.
Путин
в среду прибыл с государственным визитом в Таджикистан
.
Памятник Сомони – главная достопримечательность на площади Дусти и главный символ Душанбе
. Монумент был установлен в 1997 году, его высота составляет 13 метров. Памятник и арка, как элементы мемориального комплекса, были изготовлены в России
.
На памятнике изображены главные символы таджикской государственности: корона и скипетр, украшенные семью звездами.
Одним из авторов 13-метровой скульптуры является российский скульптор Лев Кербель. Сомони держит в руке золотой скипетр с изображением солнечного диска как символ единства нации и государства. Памятник установлен в арке высотой 40 метров, наверху корона, покрытая сусальным золотом.