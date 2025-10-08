Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе - РИА Новости, 08.10.2025
19:14 08.10.2025 (обновлено: 19:25 08.10.2025)
Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе
Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе - РИА Новости, 08.10.2025
Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе
Президент России Владимир Путин по прибытии в Душанбе в среду возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского... РИА Новости, 08.10.2025
Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони
Путин по прибытии в Душанбе в среду возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского государства
россия, душанбе, таджикистан, владимир путин
Россия, Душанбе, Таджикистан, Владимир Путин
Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

Путин в Душанбе возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони

ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прибытии в Душанбе в среду возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского государства.
Путин в среду прибыл с государственным визитом в Таджикистан.
Памятник Сомони – главная достопримечательность на площади Дусти и главный символ Душанбе. Монумент был установлен в 1997 году, его высота составляет 13 метров. Памятник и арка, как элементы мемориального комплекса, были изготовлены в России.
На памятнике изображены главные символы таджикской государственности: корона и скипетр, украшенные семью звездами.
Одним из авторов 13-метровой скульптуры является российский скульптор Лев Кербель. Сомони держит в руке золотой скипетр с изображением солнечного диска как символ единства нации и государства. Памятник установлен в арке высотой 40 метров, наверху корона, покрытая сусальным золотом.
Главы стран СНГ в Душанбе подведут итоги работы за год, заявил Ушаков
7 октября, 17:32
 
