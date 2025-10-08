Путин возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони в Душанбе

ДУШАНБЕ, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прибытии в Душанбе в среду возложил цветы к памятнику Исмоилу Сомони, который считается основателем первого таджикского государства.

Одним из авторов 13-метровой скульптуры является российский скульптор Лев Кербель. Сомони держит в руке золотой скипетр с изображением солнечного диска как символ единства нации и государства. Памятник установлен в арке высотой 40 метров, наверху корона, покрытая сусальным золотом.