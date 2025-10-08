Путин прибыл в Таджикистан

На заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в пятницу, рассмотрят практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные международные и региональные проблемы. Также будут приняты несколько важных документов . Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.