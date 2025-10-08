ДУШАНБЕ, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости.
Визит продлится с 8 по 10 октября. В рабочую программу войдет участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе
Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудят вопросы развития российско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества в различных областях. По их итогам будут подписаны совместное заявление и пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Также ожидается встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими иностранными лидерами.
В повестке дня саммита "Центральная Азия — Россия" — обсуждение вопросов наращивания сотрудничества государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах. Отдельное внимание участники уделят обеспечению региональной безопасности с учетом напряженной ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. Предусмотрено принятие итогового коммюнике и Плана совместных действий на 2025-2027 годы.
На заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в пятницу, рассмотрят практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные международные и региональные проблемы. Также будут приняты несколько важных документов. Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.