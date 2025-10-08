Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл в Таджикистан - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 08.10.2025 (обновлено: 19:43 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/putin-2047126384.html
Путин прибыл в Таджикистан
Путин прибыл в Таджикистан - РИА Новости, 08.10.2025
Путин прибыл в Таджикистан
Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:49:00+03:00
2025-10-08T19:43:00+03:00
таджикистан
душанбе
россия
эмомали рахмон
ильхам алиев
владимир путин
содружество
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047132405_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db28ed523642ca4e055bb7b609cfe3e4.jpg
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
таджикистан
душанбе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Путина в Таджикистан
Путин прибыл в Таджикистан, где будет находиться три дня, с 8 по 10 октября, передает корреспондент РИА Новости. В рабочую программу российского лидера в Душанбе войдут как мероприятия в рамках государственного визита, так и участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ. В ходе государственного визита у Путина состоятся переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Будет принят ряд важных документов, в том числе программы сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах, противодействию терроризму и экстремизму, концепция военного сотрудничества до 2030 года. Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-10-08T18:49
true
PT0M17S
Международный аэропорт Душанбе, куда прибывает Путин с государственным визитом
Государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан. Кадры из международного аэропорта Душанбе.
2025-10-08T18:49
true
PT0M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047132405_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_20406cf487a848598243d61e2a788489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, душанбе, россия, эмомали рахмон, ильхам алиев, владимир путин, содружество , снг, в мире
Таджикистан, Душанбе, Россия, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Содружество , СНГ, В мире
Путин прибыл в Таджикистан

Визит Путина в Таджикистан. Главное

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости.
Визит продлится с 8 по 10 октября. В рабочую программу войдет участие во втором саммите "Центральная Азия — Россия" и заседании Совета глав государств СНГ.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин прибыл в Международный аэропорт Душанбе
Кроме того, Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудят вопросы развития российско-таджикских отношений, стратегического партнерства и союзничества в различных областях. По их итогам будут подписаны совместное заявление и пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Также ожидается встреча Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими иностранными лидерами.
В повестке дня саммита "Центральная Азия — Россия" — обсуждение вопросов наращивания сотрудничества государств региона в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах. Отдельное внимание участники уделят обеспечению региональной безопасности с учетом напряженной ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. Предусмотрено принятие итогового коммюнике и Плана совместных действий на 2025-2027 годы.
На заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в пятницу, рассмотрят практические аспекты взаимодействия в рамках Содружества, определят основные направления работы на перспективу, обсудят актуальные международные и региональные проблемы. Также будут приняты несколько важных документов. Кроме того, планируется утвердить решения об учреждении формата "СНГ плюс" и предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
 
ТаджикистанДушанбеРоссияЭмомали РахмонИльхам АлиевВладимир ПутинСодружествоСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала