https://ria.ru/20251008/prikaz-2047129190.html
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой - РИА Новости, 08.10.2025
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой
Мир движется к новой войне так последовательно, как будто кто-то отдал приказ ее развязать, написал геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:58:00+03:00
2025-10-08T18:58:00+03:00
2025-10-08T19:00:00+03:00
в мире
венгрия
копенгаген
туомас малинен
европа
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
https://ria.ru/20251007/rossiya-2046879441.html
https://ria.ru/20251008/problema-2047107667.html
венгрия
копенгаген
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, копенгаген, туомас малинен, европа, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Венгрия, Копенгаген, Туомас Малинен, Европа, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой
Финский профессор Малинен выдвинул гипотезу о приказе о третьей мировой войне