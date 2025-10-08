Рейтинг@Mail.ru
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой
18:58 08.10.2025
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой
Мир движется к новой войне так последовательно, как будто кто-то отдал приказ ее развязать, написал геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен
"Был отдан приказ". На Западе заявили о возможной третьей мировой

Финский профессор Малинен выдвинул гипотезу о приказе о третьей мировой войне

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Мир движется к новой войне так последовательно, как будто кто-то отдал приказ ее развязать, написал геополитический аналитик и профессор Туомас Малинен в соцсети X.
"Я считаю вероятным, что был отдан приказ подтолкнуть мир к третьей мировой войне и ядерному холокосту. Очень сложно объяснить все происходящее с помощью какой-либо другой гипотезы", — считает он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 октября перед началом саммита ЕС в Копенгагене заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если кто-то из крупных держав допустит ошибку.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью бельгийской газете Soir заявила, что не считает будто Европа движется к третьей мировой войне, но настаивает на достижении странами ЕС большей автономии в способности защищать себя.
