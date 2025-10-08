Рейтинг@Mail.ru
10:43 08.10.2025
Фон дер Ляйен выступила с новым предложением по "стене дронов"
в мире
россия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
андрюс кубилюс
россия
в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, андрюс кубилюс
В мире, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Андрюс Кубилюс
© AP PhotoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила распространить проект "Восточный дозор" по защите ЕС от БПЛА на юг союза для борьбы с миграцией.
"Drone Wall также внесет вклад в Eastern Flank Watch. Это позволит контролировать и защищать небо, моря и сушу наших восточных членов. Но речь идёт не только о нашей восточной границе. Нам нужен комплексный подход. Эта система борьбы с беспилотниками станет щитом для всего нашего союза, включая наш южный фланг. И она должна быть разработана для решения широкого спектра задач. От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью и до мониторинга вооружённой миграции", - сказала она.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch (Восточный дозор) и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Глава ЕК хочет использовать "стену дронов" для слежения за танкерами
В миреРоссияЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенАндрюс Кубилюс
 
 
