Фон дер Ляйен выступила с новым предложением по "стене дронов"

"Drone Wall также внесет вклад в Eastern Flank Watch. Это позволит контролировать и защищать небо, моря и сушу наших восточных членов. Но речь идёт не только о нашей восточной границе. Нам нужен комплексный подход. Эта система борьбы с беспилотниками станет щитом для всего нашего союза, включая наш южный фланг. И она должна быть разработана для решения широкого спектра задач. От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью и до мониторинга вооружённой миграции", - сказала она.