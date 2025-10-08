Фон дер Ляйен выступила с новым предложением по "стене дронов"

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила распространить проект "Восточный дозор" по защите ЕС от БПЛА на юг союза для борьбы с миграцией.
"Drone Wall также внесет вклад в Eastern Flank Watch. Это позволит контролировать и защищать небо, моря и сушу наших восточных членов. Но речь идёт не только о нашей восточной границе. Нам нужен комплексный подход. Эта система борьбы с беспилотниками станет щитом для всего нашего союза, включая наш южный фланг. И она должна быть разработана для решения широкого спектра задач. От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью и до мониторинга вооружённой миграции", - сказала она.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch (Восточный дозор) и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.