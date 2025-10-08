Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху внес правки в план Трампа по Газе, пишет FT
18:31 08.10.2025 (обновлено: 21:07 08.10.2025)
Нетаньяху внес правки в план Трампа по Газе, пишет FT
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
Нетаньяху внес правки в план Трампа по Газе, пишет FT

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес изменения в план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, пишет Financial Times.
"Арабские страны отмечают, что то, как Нетаньяху отредактировал сделку, никогда не будет принято ХАМАС. Мы снова начали обсуждать детали, чтобы вернуть (документ. — Прим. ред.) к чему-то более реалистичному и приемлемому для обеих сторон", — сообщил газете неназванный дипломат.
По данным издания, изменения касаются времени, места передислокации израильских войск и будущей роли властей Палестины. Отмечается, что арабские страны обеспокоены этими правками.
В Шарм-эш-Шейхе с понедельника проходят непрямые переговоры между делегациями ХАМАС и Израиля при участии посредников из Египта, Катара и Турции по мирному плану президента США.
План Трампа

На минувшей неделе Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
Согласно документу, ХАМАС и "другие группировки" должны отказаться от участия в управлении анклавом как напрямую, так и косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
Руководство Израиля заявило, что начнет освобождать палестинских заключенных, а также поручило ЦАХАЛ остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму военную активность. Тель-Авив согласился на линию отвода сил, обозначенную США.
ХАМАС выразило готовность освободить живых израильских заложников и передать тела погибших. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что сделать это за 72 часа нереально в нынешних условиях.
