Нетаньяху внес правки в план Трампа по Газе, пишет FT

По данным издания, изменения касаются времени, места передислокации израильских войск и будущей роли властей Палестины. Отмечается, что арабские страны обеспокоены этими правками.

На минувшей неделе Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

Согласно документу, ХАМАС и "другие группировки" должны отказаться от участия в управлении анклавом как напрямую, так и косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.