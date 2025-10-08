В Петербурге раскрыли личность подозреваемого в убийстве Супоницкого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого из Петербурга, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Константин Козырев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.

По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 70-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

"На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, Козырев был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, который предоставлял посреднические услуги по оценке жилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.