https://ria.ru/20251008/peterburg-2047102933.html
В Петербурге раскрыли личность подозреваемого в убийстве Супоницкого
В Петербурге раскрыли личность подозреваемого в убийстве Супоницкого - РИА Новости, 08.10.2025
В Петербурге раскрыли личность подозреваемого в убийстве Супоницкого
Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого из Петербурга, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Константин Козырев,... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T17:13:00+03:00
2025-10-08T17:13:00+03:00
2025-10-08T17:13:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047088226_0:4:2546:1436_1920x0_80_0_0_7293afd6888bb785bf00cdac625c59bf.jpg
https://ria.ru/20251008/sosedi-2047084425.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047088226_249:0:2169:1440_1920x0_80_0_0_0f3d37e388521d9c1d68d40019732a40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге раскрыли личность подозреваемого в убийстве Супоницкого
Подозреваемый в убийстве Супоницкого оказался экс-финансистом стройфирмы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Подозреваемым в убийстве архитектора Александра Супоницкого из Петербурга, предположительно, оказался экс-финансист стройфирмы "Петротрест" Константин Козырев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
По предварительным данным следствия, в доме на Кременчугской улице 70-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное с особой жестокостью).
"На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.
По данным из открытых источников, Козырев был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, который предоставлял посреднические услуги по оценке жилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
Кроме того, его обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Как сообщал городской главк СК
РФ в 2016 году, бывший вице-президент по экономике и финансам инвестиционно-строительного холдинга "Петротрест" Константин Козырев, по версии следствия, действуя от имени дочернего ЗАО "Фирма Петротрест-Монолит", в 2011-2013 годах включил в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций и НДС заведомо ложные сведения, а также уклонился от уплаты налога на прибыль на сумму более 21,8 миллиона рублей. В 2021 году, по данным сайта судебныерешения.рф, Козырев был оправдан по этому делу решением Василеоостровского районного суда, впоследствии приговор вступил в силу.