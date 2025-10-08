https://ria.ru/20251008/peterburg-2047046643.html
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого
Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в Санкт-Петербурге мужчина застрелил из карабина соседа у лифта, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.10.2025
