В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого - РИА Новости, 08.10.2025
13:06 08.10.2025
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого
Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в Санкт-Петербурге мужчина застрелил из карабина соседа у лифта, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T13:06:00+03:00
2025-10-08T13:06:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого

В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого соседом

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено после того, как в Санкт-Петербурге мужчина застрелил из карабина соседа у лифта, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в пресс-службе СК сообщили, что мужчина в Петербурге застрелил из карабина соседа, провожавшего дочь в школу, а затем совершил суицид. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитым оказался известный архитектор Александр Супоницкий.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.
СК рассказал подробности об убийстве мужчины в Петербурге
12:50
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
