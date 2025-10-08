СК рассказал подробности об убийстве мужчины в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Петербурге застрелил из карабина соседа, провожавшего дочь в школу, а затем совершил суицид, сообщает пресс-служба СК РФ, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитым оказался известный архитектор Александр Супоницкий.