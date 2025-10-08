Рейтинг@Mail.ru
12:50 08.10.2025
СК рассказал подробности об убийстве мужчины в Петербурге
2025
Работа следователей по делу об убийстве архитектора Супоницкого в Санкт-Петербурге
В Петербурге 49-летний мужчина застрелил у лифта из карабина 73-летнего соседа, провожавшего дочь в школу, а потом спустился в свою квартиру этажом ниже и совершил суицид, сообщили в СК. Тела обоих нашли сегодня в доме на Кременчугской улице, возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. По данным источника РИА Новости, при нападении погиб архитектор Супоницкий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Мужчина в Петербурге застрелил из карабина соседа, провожавшего дочь в школу, а затем совершил суицид, сообщает пресс-служба СК РФ, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитым оказался известный архитектор Александр Супоницкий.
"Восьмого октября в доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Предварительным следствием установлено, что потерпевший утром вышел провожать дочь в школу, у лифта он встретил 49-летнего соседа. Последний из имеющегося при нем карабина произвел выстрел в мужчину. После совершенного преступления 49-летний мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью", - говорится в сообщении пресс-центра СК в мессенджере MAX.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний SUART, которая занимается проектированием различных объектов городской среды, сообщается на сайте компании. Так, в числе её проектов - вестибюль станции метро "Горьковская" в футуристичном стиле, а также многофункциональный музейный центр в Петербурге и Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, отмечается на сайте.
