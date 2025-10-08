https://ria.ru/20251008/peterburg-2047005617.html
В Петербурге разработали новое средство для подавления FPV-дронов
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Петербургское конструкторское бюро при поддержке Кулибин-клуба разработало средство радиоэлектронной борьбы "Гребень", которое состоит из двух блоков, подавляющих частоты FPV-дронов, сообщила РИА Новости пресс-служба общественной организации "Народный фронт".
"В петербургском конструкторском бюро разработано средство радиоэлектронной борьбы "Гребень", который крепится на транспорт. Он состоит из двух блоков, которые перекрывают частоты управления FPV-дронов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в зону проведения спецоперации передано более 100 таких изделий, которые применяются для обеспечения безопасности логистики и эвакуации раненых.
Также для защиты от БПЛА разработчики изготовили и передали военнослужащим около 300 противодроновых ружей "РПБПЛА-1", применяемых для подавления коммерческих беспилотников, сообщили в организации.
"Ружья были переданы на все направления, хорошо себя зарекомендовали, помогают нашим бойцам убирать дронов-наблюдателей и оставлять противников "без глаз". Были случаи, когда посадили даже "Бабу-Ягу", – приводит пресс-служба общественной организации слова руководителя департамента проектов конструкторского бюро с позывным "Рача".