В Петербурге разработали новое средство для подавления FPV-дронов

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Петербургское конструкторское бюро при поддержке Кулибин-клуба разработало средство радиоэлектронной борьбы "Гребень", которое состоит из двух блоков, подавляющих частоты FPV-дронов, сообщила РИА Новости пресс-служба общественной организации "Народный фронт".

"В петербургском конструкторском бюро разработано средство радиоэлектронной борьбы "Гребень", который крепится на транспорт. Он состоит из двух блоков, которые перекрывают частоты управления FPV-дронов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в зону проведения спецоперации передано более 100 таких изделий, которые применяются для обеспечения безопасности логистики и эвакуации раненых.

Также для защиты от БПЛА разработчики изготовили и передали военнослужащим около 300 противодроновых ружей "РПБПЛА-1", применяемых для подавления коммерческих беспилотников, сообщили в организации.