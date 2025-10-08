https://ria.ru/20251008/peterburg-2047001062.html
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в стрельбе на детской площадке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, стрелял из пневматической винтовки по мишени рядом с детской площадкой в Невском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Невского района поступило сообщение, что у дома на Шлиссельбургском проспекте мужчина на детской площадке стрелял из пневматического оружия по мишеням. "По прибытии на место происшествия нарядом полиции совместно с сотрудниками вневедомственной охраны по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 44-летний местный житель, который у мусорного контейнера рядом с детской площадкой произвел несколько выстрелов по пластмассовой мишени из пневматической винтовки", – рассказали в ГУМВД. Стрелок доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
