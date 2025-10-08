https://ria.ru/20251008/peterburg-2047001062.html

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в стрельбе на детской площадке

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в стрельбе на детской площадке - РИА Новости, 08.10.2025

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в стрельбе на детской площадке

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, стрелял из пневматической винтовки по мишени рядом с детской площадкой в Невском... РИА Новости, 08.10.2025

2025-10-08T10:36:00+03:00

2025-10-08T10:36:00+03:00

2025-10-08T10:36:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, стрелял из пневматической винтовки по мишени рядом с детской площадкой в Невском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, во вторник в полицию Невского района поступило сообщение, что у дома на Шлиссельбургском проспекте мужчина на детской площадке стрелял из пневматического оружия по мишеням. "По прибытии на место происшествия нарядом полиции совместно с сотрудниками вневедомственной охраны по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 44-летний местный житель, который у мусорного контейнера рядом с детской площадкой произвел несколько выстрелов по пластмассовой мишени из пневматической винтовки", – рассказали в ГУМВД. Стрелок доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.

https://ria.ru/20250612/strelba-2022516549.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)