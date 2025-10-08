Префрежим даст импульс развитию индустриального парка в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов считает, что создаваемый на Дальнем Востоке единый преференциальный режим даст импульс для развития индустриального парка в Амурской области, а также другим инвестпроектам для международной территории опережающего развития (ТОР), сообщает правительство региона.

Создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке обсудили участники заседания совета ДФО под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Наша задача – развитие промышленности на территории Амурской области. Для этого есть решение о создании индустриального парка, который должен быть обеспечен исходным сырьём, прежде всего, газом и полимерами. Этому способствует преференциальный режим – режим территории опережающего развития. Приветствуем федеральное решение о создании международных ТОР. Считаем, что с учётом нашей близости к государственной границе и заинтересованности иностранных инвесторов преференциальный режим даст хороший импульс для развития индустриального парка", - прокомментировал Орлов.

По словам главы региона, ещё одно направление инновационного развития — строительство международного моста Джалинда-Мохэ. Над проектом совместно работают правительства Приамурья и Якутии. В этом году планируется выйти на подписание межправительственного соглашения с провинцией Хэйлунцзян.

"Мы со своей стороны уже начали модернизацию подъездной части Транссиба до Джалинды. Планируем строительство жилого городка на территории поселка для всех, кто будет строить, а впоследствии обеспечивать работу моста. Считаю, что проект очень перспективный. Он позволит совокупно перевозить в год 20 миллионов тонн груза, большую часть которого будет составлять уголь", - сказал Орлов.

Поддержка будет оказываться только новым инвестиционным проектам, при этом приоритет получат технологические и туристические проекты. Для инвесторов предусматриваются обязательные требования: минимальный объём инвестиций в размере 10 миллионов рублей, режим налогового мониторинга, а также запрет на определённые виды деятельности (добыча нефти и газа, финансовая и подакцизная деятельность). Для проектов по добыче драгоценных металлов и угля потребуется размещение ценных бумаг на бирже, отметили в правительстве.