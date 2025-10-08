Рейтинг@Mail.ru
Префрежим даст импульс развитию индустриального парка в Приамурье
Амурская область
Амурская область
 
17:09 08.10.2025
Префрежим даст импульс развитию индустриального парка в Приамурье
Префрежим даст импульс развитию индустриального парка в Приамурье
Губернатор Приамурья Василий Орлов считает, что создаваемый на Дальнем Востоке единый преференциальный режим даст импульс для развития индустриального парка в...
амурская область
дальний восток
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
дальний восток
амурская область
россия
дальний восток, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Дальний Восток, Амурская область, Россия, Василий Орлов (губернатор)
Префрежим даст импульс развитию индустриального парка в Приамурье

Орлов: префрежим даст импульс для развития индустриального парка в Приамурье

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в медиабанк
Вид на город Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов считает, что создаваемый на Дальнем Востоке единый преференциальный режим даст импульс для развития индустриального парка в Амурской области, а также другим инвестпроектам для международной территории опережающего развития (ТОР), сообщает правительство региона.
Создание единого преференциального режима на Дальнем Востоке обсудили участники заседания совета ДФО под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава Приамурья поручил разработать меры поддержки для педагогов-целевиков
6 октября, 06:27
"Наша задача – развитие промышленности на территории Амурской области. Для этого есть решение о создании индустриального парка, который должен быть обеспечен исходным сырьём, прежде всего, газом и полимерами. Этому способствует преференциальный режим – режим территории опережающего развития. Приветствуем федеральное решение о создании международных ТОР. Считаем, что с учётом нашей близости к государственной границе и заинтересованности иностранных инвесторов преференциальный режим даст хороший импульс для развития индустриального парка", - прокомментировал Орлов.
По словам главы региона, ещё одно направление инновационного развития — строительство международного моста Джалинда-Мохэ. Над проектом совместно работают правительства Приамурья и Якутии. В этом году планируется выйти на подписание межправительственного соглашения с провинцией Хэйлунцзян.
"Мы со своей стороны уже начали модернизацию подъездной части Транссиба до Джалинды. Планируем строительство жилого городка на территории поселка для всех, кто будет строить, а впоследствии обеспечивать работу моста. Считаю, что проект очень перспективный. Он позволит совокупно перевозить в год 20 миллионов тонн груза, большую часть которого будет составлять уголь", - сказал Орлов.
Поддержка будет оказываться только новым инвестиционным проектам, при этом приоритет получат технологические и туристические проекты. Для инвесторов предусматриваются обязательные требования: минимальный объём инвестиций в размере 10 миллионов рублей, режим налогового мониторинга, а также запрет на определённые виды деятельности (добыча нефти и газа, финансовая и подакцизная деятельность). Для проектов по добыче драгоценных металлов и угля потребуется размещение ценных бумаг на бирже, отметили в правительстве.
Основные цели создания нового преференциального режима направлены на обеспечение опережающего роста инвестиций; упрощение и ускорение механизма поддержки инвесторов. В частности, в рамках нового механизма налоговые льготы будут применяться автоматически, без долгих дополнительных согласований с федеральными органами исполнительной власти, если рентабельность проекта в регионе Дальнего Востока окажется ниже среднероссийской отраслевой, умноженной на "повышающий коэффициент".
Газовая труба, подключенная к жилому дому - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Первые частные дома в Свободном Амурской области подключат к газу в октябре
3 октября, 12:01
 
Амурская областьДальний ВостокАмурская областьРоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
