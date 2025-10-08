Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

Он добавил, что четверг - это самый непродуктивный день в недельном биоритме.

По словам академика, особенно важно учитывать соответствующие биоритмы в школах страны и не нагружать детей.

"В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов ... Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы ... шесть, семь уроков", - заключил Онищенко.