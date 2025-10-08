Рейтинг@Mail.ru
Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/onischenko-2046967920.html
Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели
Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели - РИА Новости, 08.10.2025
Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели
Среда считается самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритма человека, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T02:57:00+03:00
2025-10-08T02:57:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_68012cb46e22227e684464e60e3f5142.jpg
https://ria.ru/20251007/onischenko-2046744929.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987782365_524:137:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ff22fed6cc63c82619d4130bf9adb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, россия
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Россия
Онищенко назвал самый эффективный рабочий день недели

Онищенко назвал среду самым эффективным рабочим днем недели

© iStock.com / courtneykМужчина во время работы за ноутбуком
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© iStock.com / courtneyk
Мужчина во время работы за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Среда считается самым эффективным рабочим днем недели с точки зрения биоритма человека, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Самым эффективным днем недели - по биоритму недельному - считается среда. Потому что после отдыха понедельник и вторник идет к экспоненте, повышению работоспособности, среда самый эффективный день, потом идет резкое падение", - сказал Онищенко.
Он добавил, что четверг - это самый непродуктивный день в недельном биоритме.
По словам академика, особенно важно учитывать соответствующие биоритмы в школах страны и не нагружать детей.
"В четверг необходимо делать такое расписание, чтобы не было трудных предметов ... Мы также всегда заклинаем наших педагогов, чтобы они никогда в четверг не проводили контрольные работы ... шесть, семь уроков", - заключил Онищенко.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Онищенко объяснил, почему невозможно перенести начало уроков в школах
Вчера, 03:07
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала