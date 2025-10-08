https://ria.ru/20251008/ogranicheniya-2046974550.html
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты - РИА Новости, 08.10.2025
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T05:35:00+03:00
2025-10-08T05:35:00+03:00
2025-10-08T05:37:00+03:00
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили временные ограничения на полеты