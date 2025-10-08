В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.