В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:35 08.10.2025 (обновлено: 05:37 08.10.2025)
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.10.2025
В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Ставрополя отменили временные ограничения на полеты

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Ставрополя сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе этих двух аэропортов.
"Аэропорты Волгограда и Ставрополя ("Шпаковское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.
ВС России ударили по ВСУ в Запорожской области
