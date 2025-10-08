https://ria.ru/20251008/neft-2047076749.html
Добыча нефти в России в сентябре была близка к квоте, заявил Новак
Добыча нефти в России в сентябре была "близка к квоте", страна продолжит исполнять обязательства в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр...
Добыча нефти в России в сентябре была близка к квоте, заявил Новак
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Добыча нефти в России в сентябре была "близка к квоте", страна продолжит исполнять обязательства в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Близко, около того, что в рамках квоты", - ответил он на вопрос об уровне добычи нефти РФ
в сентябре.
Новак
добавил, что сейчас в России
идет наращивание добычи. "Это инерционный процесс. Так же, как мы не можем быстро сократить, мы так же и наращиваем плавно. Мы свои квоты будем исполнять", - отметил он.
По данным ОПЕК
, в августе Россия добыла 9,173 миллиона баррелей нефти в сутки. При этом с учетом квот и графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства России было разрешено увеличить добычу до 9,259 миллиона баррелей в сутки.
В сентябре, согласно плану компенсаций, разрешенный уровень добычи нефти для России составил 9,415 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран
, Венесуэлу
и Ливию
. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ
- на 300 тысяч баррелей в сутки.
У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки. Предполагалось, что они будут действовать до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года, но в итоге восьмерка завершила его уже в сентябре, то есть на год раньше.
В октябре восьмерка (Россия, Саудовская Аравия
, Ирак
, Казахстан
, Кувейт
, ОАЭ, Оман
и Алжир
) начала выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличила предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки.
Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.