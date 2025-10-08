Рейтинг@Mail.ru
Почти все страны ЕС поддержали отказ от российского газа, пишут СМИ
15:00 08.10.2025 (обновлено: 15:07 08.10.2025)
Почти все страны ЕС поддержали отказ от российского газа, пишут СМИ
Почти все страны ЕС поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность, передает РИА Новости, 08.10.2025
Почти все страны ЕС поддержали отказ от российского газа, пишут СМИ

Reuters: почти все страны ЕС поддержали отказ от российского газа и нефти

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. Почти все страны ЕС поддерживают запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года, только Венгрия и Словакия выразили свою обеспокоенность, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники после встречи постпредов стран ЕС.
Постоянные представители стран ЕС ранее в среду в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудили принятие предложений Еврокомиссии по 19-му пакету санкций против России и Белоруссии. По данным Рейтер, на этой встрече страны ЕС также обсудили запрет на импорт российского газа и нефти с января 2028 года.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Послы стран ЕС согласовали план отказа от российской нефти и газа
Вчера, 14:53
"Дипломаты сообщили, что почти все страны ЕС выразили поддержку этим планам, предполагая, что они будут легко приняты, несмотря на критику со стороны Венгрии и Словакии, правительства которых хотят поддерживать тесные связи с Россией. В настоящее время ведутся переговоры о технических изменениях в преддверии голосования (совета ЕС - ред.) 20 октября", - говорится в сообщении.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а трубопроводного снизилась до 60% с около 70%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 сентября представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года. Газета Politico 23 сентября написала, что ЕК в рамках новых санкций предлагает прекратить покупку СПГ из России на год раньше запланированного – к 2026 году.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Украине отключают газ, свет и тепло
Вчера, 08:00
 
