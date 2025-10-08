https://ria.ru/20251008/mo-2047042529.html
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки
Российская группировка "Восток" после освобождения Новогригоровки в Запорожской области продолжает успешные боевые действия против неонацистов, выбивает их из... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:53:00+03:00
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская группировка "Восток" после освобождения Новогригоровки в Запорожской области продолжает успешные боевые действия против неонацистов, выбивает их из укреплённых позиций и освобождает Запорожскую и Днепропетровскую области, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Новогригоровки ведомство заявило в среду.
"Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, Новогригоровка была освобождена в результате решительных и слаженных действий военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".
В Минобороны напомнили, что 7 октября штурмовики 394-го мотострелкового полка завершили освобождение населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области
.