Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская группировка "Восток" после освобождения Новогригоровки в Запорожской области продолжает успешные боевые действия против неонацистов, выбивает их из укреплённых позиций и освобождает Запорожскую и Днепропетровскую области, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Новогригоровки ведомство заявило в среду.

"Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Новогригоровка была освобождена в результате решительных и слаженных действий военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".