Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/mo-2047042529.html
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки - РИА Новости, 08.10.2025
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки
Российская группировка "Восток" после освобождения Новогригоровки в Запорожской области продолжает успешные боевые действия против неонацистов, выбивает их из... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T12:53:00+03:00
2025-10-08T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20251008/punkt-2047024730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
днепропетровская область
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Минобороны рассказало об успехах войск после освобождения Новогригоровки

МО РФ: войска после освобождения Новогригоровки продолжают успешное продвижение

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская группировка "Восток" после освобождения Новогригоровки в Запорожской области продолжает успешные боевые действия против неонацистов, выбивает их из укреплённых позиций и освобождает Запорожскую и Днепропетровскую области, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Новогригоровки ведомство заявило в среду.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ВС России освободили Новогригоровку в Запорожской области
12:07
"Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, Новогригоровка была освобождена в результате решительных и слаженных действий военнослужащих 394-го гвардейского мотострелкового полка и 60-й отдельной мотострелковой бригады пятой гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".
В Минобороны напомнили, что 7 октября штурмовики 394-го мотострелкового полка завершили освобождение населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
