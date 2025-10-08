В МИД прокомментировали слова Меркель о роли Польши в политике ЕС и НАТО

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ на вопрос РИА Новости, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила деструктивную роль Польши и стран Прибалтики в политике ЕС и НАТО накануне СВО.

Ранее Меркель сообщила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии , заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".

"Меркель подтвердила, что в политике ЕС НАТО накануне СВО сложилась ситуация, когда хвост вилял собакой. По сути маргинальные, восточноевропейские элиты, а лучше сказать "элитки", навязали ЕСовскому большинству свои взгляды, выдали их за позицию всей Западной Европы", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.

Также официальный представитель МИД напомнила, что в своих интервью глава ведомства Сергей Лавров неоднократно указывал на пагубную роль Польши и стран Прибалтики в политике ЕС.

"(Лавров) отмечал, что внутри ЕС работают "кроты-подрывники" в виде Польши, прибалтийский стран, которые не только проводят чуждую ЕС политику, в частности, англосаксонскую, но и действуют против интересов ЕС", - сказала она на брифинге для СМИ.

При этом Захарова задалась вопросом, почему Меркель так долго не рассказывала о том, как обстояла ситуация в 2021 году.

"Что тогда-то не поделиться этой информацией? Что тогда-то не бить в набат? Может, оно по другому и сложилось бы? Может тогда и поняли бы все, кто является партией войны, кто мешает политическому урегулированию?" - заявила официальный представитель МИД.

Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины , был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.