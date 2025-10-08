Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали слова Меркель о роли Польши в политике ЕС и НАТО - РИА Новости, 08.10.2025
16:43 08.10.2025
В МИД прокомментировали слова Меркель о роли Польши в политике ЕС и НАТО
В МИД прокомментировали слова Меркель о роли Польши в политике ЕС и НАТО
2025-10-08T16:43:00+03:00
2025-10-08T16:43:00+03:00
в мире
германия
польша
россия
ангела меркель
мария захарова
сергей лавров
евросоюз
германия
польша
россия
в мире, германия, польша, россия, ангела меркель, мария захарова, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Германия, Польша, Россия, Ангела Меркель, Мария Захарова, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Захарова: Меркель подтвердила деструктивную роль Польши в политике ЕС и НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ на вопрос РИА Новости, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила деструктивную роль Польши и стран Прибалтики в политике ЕС и НАТО накануне СВО.
Ранее Меркель сообщила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии, заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Киеве разозлились на слова Меркель о вине Польши и Прибалтики, пишут СМИ
Вчера, 11:37
"Меркель подтвердила, что в политике ЕС и НАТО накануне СВО сложилась ситуация, когда хвост вилял собакой. По сути маргинальные, восточноевропейские элиты, а лучше сказать "элитки", навязали ЕСовскому большинству свои взгляды, выдали их за позицию всей Западной Европы", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
Также официальный представитель МИД напомнила, что в своих интервью глава ведомства Сергей Лавров неоднократно указывал на пагубную роль Польши и стран Прибалтики в политике ЕС.
"(Лавров) отмечал, что внутри ЕС работают "кроты-подрывники" в виде Польши, прибалтийский стран, которые не только проводят чуждую ЕС политику, в частности, англосаксонскую, но и действуют против интересов ЕС", - сказала она на брифинге для СМИ.
При этом Захарова задалась вопросом, почему Меркель так долго не рассказывала о том, как обстояла ситуация в 2021 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Откровения Меркель: сдала прибалтов и поляков, умолчав про главное
7 октября, 08:00
"Что тогда-то не поделиться этой информацией? Что тогда-то не бить в набат? Может, оно по другому и сложилось бы? Может тогда и поняли бы все, кто является партией войны, кто мешает политическому урегулированию?" - заявила официальный представитель МИД.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к войне с Россией.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава МИД Эстонии обиделся на Меркель за ее слова о Прибалтике и СВО
6 октября, 18:14
 
В миреГерманияПольшаРоссияАнгела МеркельМария ЗахароваСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
