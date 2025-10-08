https://ria.ru/20251008/marochko-2046981398.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 08.10.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
ВС РФ прорвали оборону и взяли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:04:00+03:00
2025-10-08T08:04:00+03:00
2025-10-08T08:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону и взяли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Петропавловка - село в Купянском районе Харьковской области. Находится на реке Гнилица, которая через два километра впадает в реку Оскол. Расстояние до Купянска - шесть километров.
«
"В результате активных освободительных действий нашим войскам удалось проломить оборонительную линию противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области. Таким образом, расстояние до населенного пункта на данном участке сокращено до пяти километров", - рассказал Марочко.
Он добавил, что российские войска продвинулись к юго-восточным окраинам Петропавловки. По его словам, межпозиционное пространство между войсками на этом участке составляет около 1,5 километров.
Минобороны РФ 4 октября сообщало, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в различных районах ДНР и Харьковской области, в том числе в районе Петропавловки, противник потерял более 220 военнослужащих.