Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВС РФ прорвали оборону и взяли высоту в пяти километрах восточнее Петропавловки на купянском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Петропавловка - село в Купянском районе Харьковской области. Находится на реке Гнилица, которая через два километра впадает в реку Оскол. Расстояние до Купянска - шесть километров.

« "В результате активных освободительных действий нашим войскам удалось проломить оборонительную линию противника и занять одну из высот восточнее Петропавловки Харьковской области. Таким образом, расстояние до населенного пункта на данном участке сокращено до пяти километров", - рассказал Марочко.

Он добавил, что российские войска продвинулись к юго-восточным окраинам Петропавловки. По его словам, межпозиционное пространство между войсками на этом участке составляет около 1,5 километров.