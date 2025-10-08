Рейтинг@Mail.ru
15:36 08.10.2025 (обновлено: 15:46 08.10.2025)
Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области
Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области
2025-10-08T15:36:00+03:00
2025-10-08T15:46:00+03:00
политика, россия, костромская область, кострома, игорь кириллов, сергей калашников, единая россия, войска рхбз, совет федерации рф
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСветлана Кириллова
Светлана Кириллова. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова делегирована Костромской облдумой в Совет Федерации РФ, она сменит на этом посту Сергея Калашника.
Видеотрансляция первого заседания Костромской облдумы после прошедших в сентябре выборов ведется на сайте думы.
Председатель облдумы Алексей Анохин сообщил, что полномочия прежнего сенатора от законодательного органа Костромской области Сергея Калашника прекращены. Кандидатура Кирилловой стала единственной предложенной депутатами на пост сенатора.
На заседании озвучено, что в тайном голосовании приняли участие 31 человек. При подсчете голосов установлено, что за Кириллову проголосовали 30 человек, один воздержался. Депутаты приветствовали итоги голосования аплодисментами.
"Спасибо большое за доверие. Я обещаю, что… весь мой ресурс я отдам на благо Костромской области", - сказала Кириллова.
В мае Кириллова победила на праймериз партии "Единая Россия", проводимых для последующего выдвижения на выборы депутатов Костромской облдумы, а затем избралась в облдуму.
Согласно информации на сайте праймериз "Единой России", в биографии Кирилловой значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ. В своем видеообращении Кириллова рассказала, что участвует в предварительном голосовании ЕР, чтобы "отстаивать интересы родного города".
Сенатором от законодательной власти региона в прошлый созыв облдумы был Сергей Калашник. Его не было в списке участников праймериз ЕР, он также не вошел в состав нынешней облдумы.
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
Также были арестованы Рамазан Падиев и Батухан Точиев, которые арендовали комнату в хостеле для Курбонова и получали для него деньги от куратора. Позже стало известно о еще двух фигурантах: Роберте Сафаряне и объявленном в розыск гражданине Украины Андрее Гедзике.
