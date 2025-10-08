Рейтинг@Mail.ru
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
01:24 08.10.2025 (обновлено: 12:12 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/kazan-2046964379.html
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии - РИА Новости, 08.10.2025
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
Первый бизнес-форум для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности России и Индии "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" открывается в РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T01:24:00+03:00
2025-10-08T12:12:00+03:00
республика татарстан
экономика
индия
россия
казань
талия минуллина
рустам минниханов
пурнима ананд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/78/1479757807_0:135:2602:1598_1920x0_80_0_0_07b0252701de89b1057e3f1d780ed3e8.jpg
КАЗАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Первый бизнес-форум для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности России и Индии "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" открывается в Казани в среду, сообщают организаторы. "Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" пройдет 8-9 октября в Казани на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Форум должен стать площадкой для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности. Здесь обсудят перспективные инвестиционные проекты, а также возможности технологического и экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. Главное событие деловой программы - пленарное заседание "Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов". Оно будет посвящено расширению взаимодействия двух стран на примере Татарстана и обмену идеями о партнерстве. Ожидается, что спикерами пленарной сессии станут глава Татарстана Рустам Минниханов, посол Индии в России Винай Кумар, заместитель министра традиционной медицины правительства Индии Раджеш Котеча, президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд и другие. В рамках форума состоится более 12 тематических секций по таким ключевым направлениям сотрудничества, как инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина и фармацевтика, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, пройдет медиасессия с ведущими индийскими СМИ. Также организована выставка "TIME: Татарстан - Индия. Взаимная эффективность". В ней примут участие предприятия регионов России и Индии. Отдельное внимание организаторы форума уделили культурной и спортивной программам. В частности в рамках него пройдут фестиваль индийского кино, Дни индийской культуры с дегустацией блюд традиционной индийской кухни, мастер-классами и концертами индийской музыки и танцев, образовательные лекции. Спортивная программа включает кибертурнир по Counter-Strike и FIFA на консоли, товарищеский матч по крикету, участниками которого станут обучающиеся в России индийские студенты и российская студенческая сборная по крикету. Для гостей форума также проведут промышленные экскурсии по нескольким направлениям. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что в рамках форума планируется подписание порядка 20 соглашений в сфере образования и бизнеса. Ожидается прибытие около 2 тысяч участников. "Индия сегодня - одна из крупнейших экономик мира, первая по численности населения страна с огромным внутренним рынком, низкой инфляцией и устойчивым ростом ВВП на уровне 6,5% в прошлом году. Научно-технологическое развитие Индии и возможности российского рынка создают основу для правильных альянсов, которые могут стать базой для совместных предприятий, конкурентоспособных в мировом масштабе. В то же время, предприниматели обеих стран пока недостаточно хорошо знают друг друга", - отметила Минуллина. Товарооборот Татарстана с Индией за прошлый год достиг 359,4 миллиона долларов. Больше всего республика экспортирует нефть и нефтепродукты, жиры и масла животного или растительного происхождения, органические химические соединения. У Индии Татарстан покупает электрические машины и оборудование, изделия из резины и каучука, ядерное оборудование. В ближайшее время планируется открытие консульства Индии в Казани.
https://ria.ru/20250514/kazan-2016778512.html
https://ria.ru/20250818/kazan-2035958548.html
https://ria.ru/20250818/tatarstan-2035982801.html
индия
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147975/78/1479757807_146:0:2455:1732_1920x0_80_0_0_064940e96cbd192a9257aeeffdedb26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, казань, талия минуллина, рустам минниханов, пурнима ананд, брикс, международная федерация футбола (фифа), форум «time: россия - индия. взаимная эффективность»
Республика Татарстан, Экономика, Индия, Россия, Казань, Талия Минуллина, Рустам Минниханов, Пурнима Ананд, БРИКС, Международная федерация футбола (ФИФА), Форум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность»
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии

Бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» открывается в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКремль в Казани
Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Кремль в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Первый бизнес-форум для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности России и Индии "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" открывается в Казани в среду, сообщают организаторы.
«
"Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" пройдет 8-9 октября в Казани на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Форум должен стать площадкой для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности. Здесь обсудят перспективные инвестиционные проекты, а также возможности технологического и экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Экономический форум "Россия — исламский мир" открывается в Казани
14 мая, 00:39
Главное событие деловой программы - пленарное заседание "Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов". Оно будет посвящено расширению взаимодействия двух стран на примере Татарстана и обмену идеями о партнерстве. Ожидается, что спикерами пленарной сессии станут глава Татарстана Рустам Минниханов, посол Индии в России Винай Кумар, заместитель министра традиционной медицины правительства Индии Раджеш Котеча, президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд и другие.
В рамках форума состоится более 12 тематических секций по таким ключевым направлениям сотрудничества, как инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина и фармацевтика, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, пройдет медиасессия с ведущими индийскими СМИ. Также организована выставка "TIME: Татарстан - Индия. Взаимная эффективность". В ней примут участие предприятия регионов России и Индии.
Отдельное внимание организаторы форума уделили культурной и спортивной программам. В частности в рамках него пройдут фестиваль индийского кино, Дни индийской культуры с дегустацией блюд традиционной индийской кухни, мастер-классами и концертами индийской музыки и танцев, образовательные лекции. Спортивная программа включает кибертурнир по Counter-Strike и FIFA на консоли, товарищеский матч по крикету, участниками которого станут обучающиеся в России индийские студенты и российская студенческая сборная по крикету. Для гостей форума также проведут промышленные экскурсии по нескольким направлениям.
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что в рамках форума планируется подписание порядка 20 соглашений в сфере образования и бизнеса. Ожидается прибытие около 2 тысяч участников.
Дворец земледельцев в Казани - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Казани открывается российско-китайский форум "Ростки"
18 августа, 00:26
"Индия сегодня - одна из крупнейших экономик мира, первая по численности населения страна с огромным внутренним рынком, низкой инфляцией и устойчивым ростом ВВП на уровне 6,5% в прошлом году. Научно-технологическое развитие Индии и возможности российского рынка создают основу для правильных альянсов, которые могут стать базой для совместных предприятий, конкурентоспособных в мировом масштабе. В то же время, предприниматели обеих стран пока недостаточно хорошо знают друг друга", - отметила Минуллина.
Товарооборот Татарстана с Индией за прошлый год достиг 359,4 миллиона долларов. Больше всего республика экспортирует нефть и нефтепродукты, жиры и масла животного или растительного происхождения, органические химические соединения. У Индии Татарстан покупает электрические машины и оборудование, изделия из резины и каучука, ядерное оборудование. В ближайшее время планируется открытие консульства Индии в Казани.
Талия Минуллина - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Талия Минуллина: выход на рынок Китая – большие возможности для Татарстана
18 августа, 09:00
 
Республика ТатарстанЭкономикаИндияРоссияКазаньТалия МинуллинаРустам МиннихановПурнима АнандБРИКСМеждународная федерация футбола (ФИФА)Форум «TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала