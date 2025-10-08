https://ria.ru/20251008/kazan-2046964379.html
В Казани открывается первый бизнес-форум России и Индии
КАЗАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Первый бизнес-форум для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности России и Индии "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" открывается в Казани в среду, сообщают организаторы. "Первый бизнес-форум "TIME: Россия - Индия. Взаимная эффективность" пройдет 8-9 октября в Казани на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева. Форум должен стать площадкой для обмена опытом между представителями бизнеса и промышленности. Здесь обсудят перспективные инвестиционные проекты, а также возможности технологического и экономического сотрудничества", - говорится в сообщении. Главное событие деловой программы - пленарное заседание "Россия и Индия: время сотрудничать, время регионов". Оно будет посвящено расширению взаимодействия двух стран на примере Татарстана и обмену идеями о партнерстве. Ожидается, что спикерами пленарной сессии станут глава Татарстана Рустам Минниханов, посол Индии в России Винай Кумар, заместитель министра традиционной медицины правительства Индии Раджеш Котеча, президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд и другие. В рамках форума состоится более 12 тематических секций по таким ключевым направлениям сотрудничества, как инвестиции и финансы, рынок труда, образование и наука, IT и цифровые технологии, медицина и фармацевтика, нефтегазохимический комплекс, сельское хозяйство, киноиндустрия, пройдет медиасессия с ведущими индийскими СМИ. Также организована выставка "TIME: Татарстан - Индия. Взаимная эффективность". В ней примут участие предприятия регионов России и Индии. Отдельное внимание организаторы форума уделили культурной и спортивной программам. В частности в рамках него пройдут фестиваль индийского кино, Дни индийской культуры с дегустацией блюд традиционной индийской кухни, мастер-классами и концертами индийской музыки и танцев, образовательные лекции. Спортивная программа включает кибертурнир по Counter-Strike и FIFA на консоли, товарищеский матч по крикету, участниками которого станут обучающиеся в России индийские студенты и российская студенческая сборная по крикету. Для гостей форума также проведут промышленные экскурсии по нескольким направлениям. Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что в рамках форума планируется подписание порядка 20 соглашений в сфере образования и бизнеса. Ожидается прибытие около 2 тысяч участников. "Индия сегодня - одна из крупнейших экономик мира, первая по численности населения страна с огромным внутренним рынком, низкой инфляцией и устойчивым ростом ВВП на уровне 6,5% в прошлом году. Научно-технологическое развитие Индии и возможности российского рынка создают основу для правильных альянсов, которые могут стать базой для совместных предприятий, конкурентоспособных в мировом масштабе. В то же время, предприниматели обеих стран пока недостаточно хорошо знают друг друга", - отметила Минуллина. Товарооборот Татарстана с Индией за прошлый год достиг 359,4 миллиона долларов. Больше всего республика экспортирует нефть и нефтепродукты, жиры и масла животного или растительного происхождения, органические химические соединения. У Индии Татарстан покупает электрические машины и оборудование, изделия из резины и каучука, ядерное оборудование. В ближайшее время планируется открытие консульства Индии в Казани.
